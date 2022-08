Gas-Krise: Papierindustrie schlägt Alarm - Jetzt droht wieder ein Toilettenpapier-Mangel

In der Corona-Pandemie wurde das Toilettenpapier knapp. Jetzt könnten durch die Gas-Krise schon wieder Engpässe bei der Klopapier-Versorgung.

Bonn - Schon wieder Probleme mit dem Toilettenpapier? Wie in der ersten Corona-Welle klaffen vielerorts wieder Lücken in den Supermarktregalen für das Hygieneprodukt. Sorgt die Gas-Krise für die nächste Welle an Hamsterkäufen?

Papierindustrie warnt: Toilettenpapier-Mangel droht:

Zum „Internationalen Tag des Toilettenpapiers“ am Freitag warnt die Deutsche Papierindustrie vor neuen Engpässen. Die Versorgungssicherheit sei gefährdet. „In der gegenwärtigen Energiekrise ist unsere oberste Priorität die Sicherstellung der Versorgung der Menschen mit diesem wichtigen Gut“, bekräftigte der Vizepräsident des Verbandes „Die Papierindustrie“, Martin Krengel, am Mittwoch in Berlin. „Im Hygienepapier-Produktionsprozess sind wir besonders auf Gas angewiesen. Bei einem Wegfall können wir die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten.“

Toilettenpapier-Mangel: Verbandschef warnt - „Unverzichtbar“

Immerhin verbraucht jeder Bundesbürger im Schnitt 134 Rollen im Jahr. 750.000 Tonnen Toilettenpapier werden in Deutschland im Jahr produziert. Das entspricht 3,4 Prozent der gesamten Papierproduktion. 125.000 Tonnen werden exportiert, etwa ebenso viel importiert. „Toilettenpapier ist nicht nur für die private Hygiene wichtig“, wirbt Krengel für sichere Produktionsbedingungen. „Es ist auch am Arbeitsplatz und in öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäusern, Pflegeheimen und Flughäfen unverzichtbar.“

Etwa drei Jahre seines Lebens hockt der Bundesbürger auf dem stillen Örtchen. Der „Welttoilettentag“ macht jährlich am 19. November darauf aufmerksam, dass über 40 Prozent der Weltbevölkerung keine ausreichenden Sanitäreinrichtungen zur Verfügung haben. Der Internationale Tag des Toilettenpapiers erinnert dagegen daran, dass Joseph Cayetty in den USA im Jahr 1857 das erste Papier produzierte, das speziell als Toilettenpapier industriell hergestellt wurde.(kna)