Bäcker, Wirte & Co.: So leiden Münchner unter dem Gas-Schock - „Eine Katastrophe“

Von: Martina Williams, Christina Meyer, Nina Bautz

Ein großer Teil der bayerischen Bäcker betreibt seine Öfen mit Gas - doch das könnte nun zum Problem werden. © Jose Luis Carrascosa/Imago Images

Ein russischer Gas-Lieferstopp hätte dramatische Folgen. Wie schlimm es wirklich wäre, haben nun Münchner Bäcker, Wirte und Bier-Brauer erklärt.

München - Der Gas-Streit mit Russland macht den Münchnern zu schaffen. Nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat, ist die Angst vor einer Verschlechterung der Gasversorgung groß. „Ein Gas-Lieferstopp aus Russland wäre für das Bäckerhandwerk eine Katastrophe“, sagt Heinrich Traublinger, Obermeister der Münchner Bäcker-Innung.

Gas-Krise: Gasbacköfen bei Bäckern am häufigsten

Gas ist bei den Backöfen im Bäckerhandwerk am meisten verbreitet. Heinrich Traublinger: „Wird der Gashahn abgedreht, können wir nicht mehr backen und die Bevölkerung nicht mehr versorgen.“ Er selbst hat in seiner Produktionszentrale in Heimstetten 14 Gas-Backöfen. „Können diese nicht mehr beheizt werden, dann steht die Produktion still.“ Für sein Unternehmen mit 22 Münchner Filialen wäre das „ein immenser Verlust“. Traublinger fordert: „Sollte es einen Gas-Lieferstopp geben, muss das Bäckerhandwerk priorisiert werden.“

Gas-Schock: „Unternehmen müssen sich auf Engpässe vorbereiten“

Nicht nur auf das Bäckerhandwerk kommen dann harte Zeiten zu. Manfred Gößl, Chef der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern, warnt: „Unternehmen müssen sich auf Gas-Engpässe vorbereiten.“ Für Bayerns Wirtschaft sei das Versorgungsrisiko groß. „Betriebe, die auf Erdgas angewiesen sind, sollten spätestens jetzt Notfallpläne aufstellen, um Schäden an Anlagen und Produktionsgütern durch Erdgas-Lieferstopps so gut wie möglich zu vermeiden.“

Viele Unternehmen sorgen vor. So hat etwa bei MAN der Vorstand unmittelbar nach Kriegsbeginn eine Task Force eingesetzt, die sich mit dem Krieg in der Ukraine und dessen Folgen für das Unternehmen befasst. Das betrifft nicht nur Energielieferungen, sondern auch grundsätzliche Nachschubfragen. Gestern musste MAN einen kriegsbedingten Produktionsstopp bekannt geben und Kurzarbeit ankündigen. Seitens BMW heißt es: „Die Strom- und Gaspreise werden durch verschiedene Mechanismen langfristig abgesichert.“

Gas-Mangel könnte Bierpreis in die Höhe treiben

Ein Bereich, der auch massiv vom Gasmangel betroffen wäre, ist das Brauereiwesen. Laut Deutschem Brauerbund setzt sich der Energieverbrauch in der Brauerei ungefähr zu einem Drittel aus Strom und zwei Dritteln aus Gas zusammen. Brauerei-Chef Michael Möller setzt bei Hofbräu derzeit sogar nur auf Gas. Vorgänge wie das Erhitzen und das Kochen beim Brauen sowie das Abfüllen seien sehr energieintensiv, berichtet Sprecher Stefan ­Hempl. Aber die Brauerei ist nicht dauerhaft auf Gas angewiesen. „Wir haben den Vorteil, dass wir jederzeit auf Öl umstellen könnten. Das wäre dann aber natürlich eine Mengen- und Preisfrage“, sagt Hempl. Der ohnehin schon steigende Bierpreis könnte dadurch weiter anziehen.

Paulaner-Wirt hat große Angst, wieder schließen zu müssen

Die Gastronomie, noch schwer von Corona gebeutelt, steht ebenfalls vor der nächsten Krise. „Ich habe große Angst, dass wir wieder die Leidtragenden sind“, sagt Christian Schottenhamel, Wirt vom Paulaner am Nockherberg. Zwar läuft seine Küche wie die meisten Gastronomie-Küchen mit Strom, aber auch der wird teils aus Gas gewonnen. „Im schlimmsten Fall müssten wir bei einem Engpass schließen – wieder mal.“ Stephan Kuffler (u.a. Seehaus, Spatenhaus): „Wirtschaftsminister Habeck reagiert mit der Frühwarnung ja prophylaktisch, was natürlich richtig ist. Im Fall einer Lieferbeschränkung ist abzuwarten, ob die Gastronomie als systemrelevant eingestuft wird oder wo wir in der Zuteilungspyramide stehen werden. Unsere Küchen laufen in Teilen auch mit Strom, also eine Grundsicherung ist vorhanden – aber das volle Programm könnten wir dann nicht mehr anbieten.“

Hoffnungsvoll bleibt Gregor Lemke vom Augustiner Klosterwirt, Sprecher der Innenstadtwirte. „Ich bin sicher, dass der Ernstfall nicht eintreten wird – das Gas ist Putins letzte Einnahmequelle. Und selbst wenn: Wir haben ohnehin keinen Plan B! Wir können ja schlecht zehn Gaskartuschen kaufen und an die Heizung hängen …“ (mw/nba/cmy)