Gaspreis fällt auf 18-Monats-Tief

Von: Matthias Schneider

Für LNG-Lieferanten sind die Zeiten von Rekordmargen vorerst vorbei: Die globale Nachfrage hat Flaute. Perspektivisch dürfte sie aber bald wieder anziehen, vor allem in Ostasien. Foto: © FOCKE STRANGMANN

Der Gaspreis am europäischen Großmarkt ist unter die Marke von 30 Euro pro Megawattstunde gefallen und liegt damit nur noch rund 50 Prozent über dem Vorkrisenniveau. Die große Frage ist: Wie geht es jetzt weiter?

Es ist noch nicht lange her: Anfang September 2022 kosteten selbst die günstigsten Gastarife 40 Cent pro Kilowattstunde. Es war die panische Angst vor dem Gasmangel im Winter, die die Großmarktpreise auf über 300 Euro pro Megawattstunde getrieben hatte. Doch dank eines milden Winters, der schnell eingerichteten LNG-Terminals und der Sparmaßnahmen wurden die Preise dezimiert: Gestern fielen die Preise am europäischen Referenzmarkt TTF erstmals seit 2021 unter 30 Euro pro MWh. Das sind „nur noch“ zehn Euro mehr als vor der Krise. Dieser Wert gilt wegen der teuren LNG-Logistik als Minimum.

Verbraucher können sich freuen: Laut dem Vergleichsportal Verivox kosten die günstigsten Gastarife im Bundesdurchschnitt gerade 9,8 Cent brutto die Kilowattstunde, inklusive Grundgebühr. Vor der Krise waren sechs Cent nicht unüblich. Doch wie geht es jetzt weiter?

„Es ist möglich, dass die Preise im Sommer temporär unter die 30 Euro fallen“, sagt Tobias Federico, Chef der Energieberatungsagentur Energy Brainpool. Denn die deutschen Speicher sind zu über 70 Prozent gefüllt, die Nachfrage dementsprechend gering: „Die LNG-Tanker laden das Gas ab, damit sie wieder frei werden – selbst wenn sie dabei ein bisschen draufzahlen“, so Federico. „Das passiert vor allem, wenn es sich nicht lohnt, in andere Weltregionen zu liefern.“

Denn der Wegfall des russischen Pipelinegases wurde vor allem durch Schiffslieferungen mit Flüssiggas (LNG) aufgefangen. Die USA bedienen den Kurzfrist-Markt am stärksten, im Winter gab es deshalb eine starke Preiskonkurrenz zwischen Europa und der Region Japan-Korea. Doch auch hier kostet Gas derzeit nur 33 Euro, der weite Weg in den Pazifik lohnt sich gerade also kaum.

Auch Sören Hettler, Analyst bei der DZ Bank, sieht in günstigen Nachfragefaktoren die Ursache: „Der Ausbau der Infrastruktur für Flüssiggas schreitet beispielsweise in Deutschland voran und nimmt die Sorge vor möglichen Engpässen im kommenden Winter.“ Zwar laufe bisher nur das Terminal in Wilhelmshaven wirklich gut, „dies wird sich aber sicherlich verbessern, und bis zum Winter sollen weitere Kapazitäten bereitstehen.“

Hettler sieht aber auch, ähnlich wie beim Öl, Konjunkturängste: „Die globalen Effekte des wirtschaftlichen Aufschwungs in China nach dem Ende der Null-Covid-Strategie halten sich bislang in Grenzen. Zudem droht den USA in der zweiten Jahreshälfte eine Rezession, wobei hier neben dem hohen Leitzinsniveau der Federal Reserve auch die Turbulenzen bei den Regionalbanken eine Rolle spielen, insbesondere wenn sich diese negativ auf die Kreditvergabeaktivitäten auswirken.“ Dazu käme das Damoklesschwert in Form eines möglicherweise bevorstehenden US-Zahlungsausfalls.

Tobias Federico glaubt indes nicht, dass LNG lange unter Wert verkauft wird: „Die Transportkosten für LNG liegen bei 30 bis 40 Euro pro MWh, da werden sich die Preise mittelfristig wieder einpendeln.“ Auch Serafin von Roon, Leiter der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, sieht bei 30 Euro die technische Untergrenze: „Kurzfristig können hiervon deutlich abweichende Preise auftreten, etwa aufgrund von Speicherfüllständen oder LNG-Frachter-Stau vor den LNG-Terminals vor Europa.“ Doch auch die Gaspreise in den USA seien noch von ihren historischen Tiefs entfernt, was perspektivisch Preise unter 30 Euro ermögliche. Zuletzt waren die US-Gaspreise jedoch relativ stabil.

Wichtig dürfte im Sommer die Stromproduktion werden: Vergangenes Jahr musste wegen der Dürre und den Baufehlern an den französischen AKW deutlich mehr Gas verstromt werden. Bisher sorgen eine hohe Photovoltaik-Einspeisung, ausreichend Niederschläge und günstige Steinkohle hier aber für Entspannung.

Für Tobias Federico kehrt wieder Normalität ein: „Wir haben wieder eine gesunde Saisonalität im Gasmarkt: Für den Winter werden wieder deutlich höhere Preise erwartet.“ Konkret werden am Großmarkt für das Winterquartal 48 Euro angepeilt.