Vor dem endgültigen Verbot: Lohnt sich der Einbau einer neuen Gasheizung?

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Eine Gasheizung kostet weniger als eine Wärmepumpe, ist aber im Betrieb teurer. Lohnt es sich, noch schnell vor dem Verbot eine neue Gasheizung einzubauen?

München - Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, dass ab 2025 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) treibt diese Pläne voran, die für Immobilienbesitzer hohe Kosten nach sich ziehen.

Sollten die Pläne realisiert werden, können zukünftig reine Öl- oder Gasheizungen nicht mehr verbaut werden. Die Alternative sind Wärmepumpen, die allerdings teurer als Gasheizungen sind. Da kann man sich schon überlegen, vor einem Verbot noch eine Gasheizung einzubauen. Doch lohnt sich das überhaupt?

Die Gasheizung ist im Einbau günstiger als eine Wärmepumpe, aber teurer im Betrieb. © /Fleig/Eibner-Pressefoto/imago

Vergleich Gasheizung und Wärmepumpe: Differenz bei den Einbaukosten liegt bei 16.000 Euro

Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat nun in einer Beispielrechnung die Kosten für eine Gasheizung und eine Wärmepumpe gegenübergestellt. Das berichtet das Handelsblatt. Demnach schlägt eine neue Luft-Wärmepumpe inklusive Einbau mit 35.000 Euro zu Buche. Der Immobilienbesitzer muss davon jedoch nur 21.000 Euro zahlen, da der Staat einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent der Kosten gewährt.

Der Einbau einer neuen Gasheizung dagegen kostet laut der Verbraucherzentrale lediglich 5000 Euro. Der Immobilienbesitzer könnte also bei der Anschaffung 16.000 Euro sparen.

Vergleich Gasheizung und Wärmepumpe: Nach fast 18 Jahren herrscht Gleichstand bei den Gesamtkosten

Das ist aber noch nicht das Ende der Beispielrechnung, es kommen die Heizkosten hinzu. Für die Gasheizung geht die Verbraucherzentrale von zwölf Cent pro Kilowattstunde Gas aus. Bei einem Verbrauch von 25.000 Kilowattstunden kämen damit 3000 Euro Heizkosten pro Jahr zusammen.

Die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben, deren Betrieb schlägt sich also in der Stromrechnung nieder. Die Verbraucherzentrale rechnet im gleichen Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 7000 Kilowattstunden für das Heizen. Bei einem Wärmepumpen-Stromtarif der Stadt München entstünden somit Heizkosten von 2200 Euro pro Jahr. Das sind rund 900 Euro weniger als bei der Wärmepumpe. Rechnet man Anschaffungspreis und Heizkosten zusammen, wäre die Wärmepumpe nach knapp 18 Jahren günstiger als die Gasheizung.

Vergleich Gasheizung und Wärmepumpe: Beispielrechnung hat seine Tücken

Dabei handelt es sich, wie gesagt, um eine Beispielrechnung. Die Zahlen können je nach tatsächlichen Einbaukosten, Dämmstandard und Energieverbrauch variieren. Hinzu kämen Kosten für Reparatur oder Wartung.

11 Mythen über das Energiesparen, auf die viele immer noch hereinfallen – Sie auch? Fotostrecke ansehen

Nicht berücksichtigt ist zudem, dass das Heizen mit Öl und Gas in den kommenden Jahren wegen steigender CO₂-Abgaben immer teurer wird. 2026 soll der Preis für eine Tonne CO₂ von aktuell 30 auf dann 55 bis 60 Euro ansteigen. Bei einem wenig sanierten Einfamilienhaus mit einer Gasheizung mit einem Verbrauch von jährlich 20.000 Kilowattstunden fallen laut der Verbraucherzentrale NRW im Jahr 2026 Mehrkosten in Höhe von bis zu 281 Euro an. Im Falle einer Ölheizung und einem Verbrauch von jährlich 2000 Litern Heizöl belaufen sich die Mehrkosten auf bis zu 412 Euro.

In der Beispielrechnung der Bundeszentrale Verbraucherverband wurden zudem auch nicht die Förderung der Bundesregierung für den Heizungstausch berücksichtigt. Hier sind die Details jedoch noch unklar.