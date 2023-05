Gasindustrie: Wasserstoff und Biomethan unverzichtbar

Wasserstoff wird für die Industrie in Zukunft wohl eine immer größere Rolle spielen © dpa/Anja Cord

Im Energiesystem der Zukunft sind neue Gase wie klimaneutral hergestellter Wasserstoff oder Biomethan nach Ansicht der Gaswirtschaft unverzichtbar.

Berlin - «Ein klimaneutrales und resilientes Energiesystem entsteht erst im Zusammenspiel zwischen grüner Stromerzeugung und neuen Gasen», sagte Kirsten Westphal vom Energiewirtschaftsverband BDEW am Mittwoch. «Neue Gase sind unverzichtbar bei der stofflichen Nutzung in der Industrie, stehen am Beginn der Wertschöpfung, sind wichtig für den Flug und den Schiffsverkehr.» Wasserstoff sei auch wichtig für die Absicherung der Strom- und Wärmeerzeugung und bei Dunkelflauten. Beim BDEW ist Westphal Mitglied der Hauptgeschäftsführung.

Die Energiewirtschaftsverbände BDEW, Zukunft Gas und DVGW stellten am Dienstag ihre gemeinsamen Überlegungen zur Entwicklung der Gasindustrie vor. «Die Gaswirtschaft wird zur Wasserstoffwirtschaft», sagte der Vorstand von Zukunft Gas, Timm Kehler. Erdgas habe die Vergangenheit der Gaswirtschaft geprägt. «Wasserstoff, Ammoniak und Biomethan prägen zunehmend unsere Gegenwart. Und diese neuen Gase sind vor allen Dingen auch unsere Zukunft.»

Der DGWV-Vorstandsvorsitzende Gerald Linke betonte die Bedeutung der bestehenden Erdgasnetze für den Transport der neuen Gase. Die künftige Infrastruktur für die neuen Gase entstehe bedarfsgerecht aus der heutigen Infrastruktur. «Diese Netze sind die Basis des gesamten Prozesses. Sie dienen dazu, eine Struktur für die Wasserstoffverteilung zu ermöglichen.» (dpa)