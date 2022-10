Gaskrise: Experten rechnen mit mildem Winter – doch dabei gibt es einen Haken

Von: Lisa Mayerhofer

„Wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen, haben wir ein Problem“, sagte der Bundesnetzagentur-Chef mit Blick auf die Energieversorgung. Aber auch mildes Wetter kann den Gasverbrauch unnötig ankurbeln.

Berlin – Ob es im Winter einen Gas-Notstand geben wird, ist nach Einschätzung der Bundesnetzagentur im weiter offen. „Wir dürften erst über einen Gasmangel Bescheid wissen, wenn er nicht mehr aufzuhalten ist“, sagte Behördenchef Klaus Müller dem Handelsblatt im September.

Müller: Gasmangel nicht vorhersehbar

„Das Wetter, damit das private Heizverhalten und die Situation in den Nachbarländern sind die ausschlaggebenden Kriterien.“ Alle drei Faktoren ließen sich nicht vorhersagen. Seine Behörde arbeite an Modellen, um Politik und Wirtschaft einige Tage Vorwarnzeit vor einem Gasmangel geben zu können. „Durch die gut gefüllten Speicher können wir uns Zeit erkaufen, uns länger auf einen Gasmangel vorzubereiten. Mehr als eineinhalb Wochen können wir beim Gasverbrauch aber nicht voraussehen“, sagte Müller in dem Interview.

Sollte eine Gasmangellage auftreten, rechnet Müller mit Wellenbewegungen. „Es kommen Gasmangellagen, sie gehen, sie kommen wieder, sie treten mal hier, mal dort auf, womöglich auch deutschlandweit.“ Eine seriöse Prognose, wo die Gefahr eines Mangels am größten sei, könne er nicht geben. „In Deutschland kann es allerorts zu Kälteperioden kommen. Wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen, haben wir ein Problem.“

Gaskrise: Experten rechnen mit mildem Winter

Ein milder Winter wäre also auf alle Fälle hilfreich, um eine Notlage zu vermeiden. Immerhin rechnen Experten tatsächlich mit höheren Temperaturen in Europa: „Wir rechnen mit einem Winter, der wärmer wird als üblich“, sagte Carlo Buontempo, Leiter des Copernicus Climate Change Service, der für die EU Phänomene des Klimawandels überwacht, der Nachrichtenagentur AFP. Dennoch könne es zu windarmen Kälteperioden kommen, erklärte er.

Im Moment sehe es so aus, als ob es im Dezember zu einer Kältewelle komme. Ein Grund für den insgesamt wärmeren Winter könne das Wetterphänomen La Niña sein. „In einem La-Niña-Jahr gibt es im späteren Winter in Europa häufig Wind aus dem Westen, also wird es warm und feucht“, sagte Buontempo.

Windarmes Wetter führt zu mehr Gasverstromung

Dennoch kann sich auch mildes Wetter negativ auf die Energieversorgung auswirken – und zwar, wenn es zu windarm ist. Der Energie- und Meteorologie-Experte Klaas Dozeman vom Analysehaus Brainchild Commodity Intelligence erklärt im Handelsblatt: „Eine ruhige erste Winterhälfte würde die Gasverstromung stark befördern.“ Denn dann wäre zu wenig Windstrom vorhanden – und Gas würde vermehrt für die Stromerzeugung eingesetzt.

„An einem windarmen Tag hat Deutschland nur eine Winderzeugungskapazität von fünf Gigawatt, während windige Tage bis zu 40 Gigawatt bringen können“, sagt Dozeman. Windkraft könne je nach Wetter mehr als die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs bedienen – oder so gut wie nichts beitragen. Viel wird bei der Energieversorgung also davon abhängen, ob im Winter die LNG-Terminals in Betrieb genommen werden und zusätzliches Gas nach Deutschland bringen können.

Bundesnetzagentur: Gasverbrauch gesunken

Immerhin: Das gute Wetter der vergangenen Wochen hat sich schon positiv auf den Gasverbrauch ausgewirkt, wie die Bundesnetzagentur vergangene Woche berichtete. Deutschlands Haushalte und kleinere Firmen haben demnach Anfang Oktober deutlich weniger Gas verbraucht als in vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. Pro Tag seien im Schnitt 571 Gigawattstunden verbraucht worden und damit 29 Prozent weniger als im Schnitt der gleichen Kalenderwochen im Zeitraum 2018 bis 2021, teilte die Bundesnetzagentur vergangenen Donnerstag in Bonn mit.

Nicht einbezogen ist der Verbrauch großer Firmen. Behördenchef Klaus Müller begründete den gesunkenen Verbrauch mit dem zuletzt relativ warmen Wetter. Auch bei sinkenden Temperaturen werde man weiter stark sparen müssen, betonte er. (AFP/lma)