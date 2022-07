Gasmangel in Deutschland: Bayerns Firmen würden als Erste leiden

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Markus Söder, (CSU) Ministerpräsident von Bayern, besichtigt den Gasspeicher Wolfersberg. Sein Bundesland ist stark von russischem Gas abhängig. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Ein Gasmangel in Deutschland würde vor allem Bayerns Wirtschaft hart treffen. Verbände und bayerische Politiker warnen vor regionalen Benachteiligungen.

München – Die Routinewartung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nähert sich dem Ende. In diesem Zuge hat der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt, zwar weiter Gas nach Deutschland liefern zu wollen, aber viel weniger als bisher. Damit droht Deutschland in eine schwere Energiekrise zu rutschen. Sollte dabei dann eine Gasmangel-Lage entstehen, kann die Bundesnetzagentur die Notfallstufe im Notfallplan Gas ausrufen.

Dann werden zwar Privathaushalte und Krankenhäuser weiter mit Gas versorgt, jedoch nicht mehr alle Unternehmen. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kann es dabei auch darauf ankommen, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Das liege daran, dass im bundesweiten Leitungsnetz das Gas nicht von überall her in denselben Mengen transportiert werden könne.

Im Falle eines Gasmangels: Süden und Südosten Deutschlands leiden als Erstes

Davor warnt auch Christian Kullmann, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Im Falle eines Gasmangels würden Unternehmen im Süden und Südosten Deutschlands wegen des Pipeline-Systems als Erstes leiden, warnt Kullmann laut Deutscher Presse-Agentur. Im Norden und Westen sei die Versorgung über Häfen hingegen einfacher. Seine Branche zählt zu den größten Gasverbrauchern. Sie braucht das Gas als Energiequelle und als Rohstoff zur Weiterverarbeitung in Produkten – etwa in Kunststoffen, Arzneien oder Düngemitteln.

Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wiederholt der Verband seine Warnung: Weil das Gasnetz auf eine Verbreitung von Osten nach Westen ausgelegt sei, würde die Gasmangellage zuerst in den Netzgebieten im Osten und Süden Deutschlands auftreten. Darüber hinaus verfüge der Süden nicht über genügend Speicher, so der VCI-Experte Jörg Rothermel gegenüber der Zeitung: „So groß die Solidarität der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen auch ist, sie stößt allein wegen der Technik an Grenzen.“

Vor allem für Bayerns Wirtschaft wird es eng: Der Freistaat verfügt über eine energieintensive Industrie und ist überdurchschnittlich stark auf Gaslieferungen aus Russland angewiesen. Gleichzeitig sind die Gasspeicher mit 57 Prozent weniger gut befüllt als im Bundesdurchschnitt, erklärt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der österreichische Gasspeicher in Haidach, der für Bayern eine wichtige Rolle spielt, sei sogar nur zu 20 Prozent gefüllt. Brossardt bezeichnet die Gasversorgung gegenüber der Zeitung als „sehr angespannt“.

Söder: „Regionale Gas-Abschaltungen sind verfassungswidrig“

Die CSU fordert deshalb für den Fall einer Gasmangellage in Deutschland eine bundeseinheitliche Strategie bei der Priorisierung von Gasnutzern. „Regionale Gas-Abschaltungen sind aus meiner Sicht sogar zum großen Teil verfassungswidrig, weil sie den Grundsatz der gemeinschaftlichen Treue von Bund und Ländern zueinander infrage stellen“, betonte Parteichef Markus Söder. Seitens der Bundesregierung erwarte er bei den vielen Fragen zur Energiekrise mehr Engagement.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) drängt ebenso zu mehr Eile im Kampf gegen eine drohende Versorgungsknappheit bei Strom und Gas im kommenden Winterhalbjahr. Er sprach sich dabei vehement für eine Fortführung der Atomkraft aus. Die Bundesregierung hinke hinter den aktuellen Entwicklungen bei der Energiesicherheit um drei Monate hinterher, sagte Aiwanger.

Grüne über CSU: „Keine eigenen Initiativen, nur Schuldzuweisungen und Klagen“

Die Grünen forderten ihrerseits Aiwanger auf, endlich tätig zu werden. „Wenn Hubert Aiwanger und sein Koalitionspartner die Energiewende so wuchtig angegangen wären, wie sie heute lange Klagelieder singen, hätte Bayern halb so viele Sorgen in Sachen Energieversorgung“, sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Martin Stümpfig.

Die Staatsregierung verzwerge sich selbst: „Keine eigenen Initiativen, nur Schuldzuweisungen und Klagen“, sagte Stümpfig. Es sei die Staatsregierung gewesen, die nicht nur Stromleitungen und Windkraft über viele Jahre blockiert habe, sondern bis vor kurzem auch noch den Neubau von 4000 Megawatt Gaskraftwerken gefordert habe.

Bei der Bundesnetzagentur, die im Falle eines Gasmangels die Versorgung steuern würde, sieht man dagegen keine Benachteiligung des Südens. Regionale Aspekte seien im Notfall nicht entscheidend – es werde darum ge­hen, die Folgen des Mangels insgesamt zu minimieren, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Bei einem lang anhaltenden russischen Lieferstopp wird die Gasversorgung in allen Bundesländern beeinträchtigt sein.“ (lma/dpa)