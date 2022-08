Gasmangel: DIHK warnt vor Produktionsstopp in Teilen der Wirtschaft

Gasmangel (Symbolbild) © IMAGO/Christian Ohde

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat gewarnt, dass es im Fall eines Gasnotstandes in Teilen der deutschen Wirtschaft zu einem Produktionsstopp kommen könne.

Berlin in Deutschland - "Der ganz überwiegende Teil der Wirtschaft gehört nicht zu den geschützten Kunden und muss daher als erstes mit Abschaltungen beziehungsweise Rationierungen rechnen", sagte DIHK-Energieexperte Sebastian Bolay der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Freitag. Selbst "vermeintlich kleine Reduzierungen" des Gasbezugs von 30 Prozent könnten bei Firmen dazu führen, dass Prozesse nicht mehr aufrechterhalten werden könnten.

Besonders in der Glas- und Keramikindustrie seien die Sorgen groß, dass selbst bei einer verringerten Gaszulieferung "Anlagen bereits kaputt gehen" könnten, was zum Produktionsstillstand führen könne, sagte Bolay.



Der Deutsche Städtetag forderte derweil für den Fall einer Gasmangellage eine konkretere Reglung der möglichen Abschaltreihenfolge. Der Notfallplan Gas des Bundes regle, wer geschützt sei und wer zuerst vom Netz genommen werde oder weniger Gas bekommen könne, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der "Rheinischen Post". "Die Schwierigkeit ist aber, dass die Gasnetze verzweigt sind und nicht beliebig unterbrochen werden können."

"Wenn also das Krankenhaus keinen eigenen Versorgungsstrang hat, dann kann es auch als Insel nicht individuell versorgt werden", sagte Dedy als Beispiel. "Das muss bedacht werden, wenn jemand für alle anderen Bereiche drumherum die Gaszufuhr reduzieren will."



Dedy sprach von einer Reihe praktischer Fragen: "Was passiert, wenn Anordnungen der Bundesnetzagentur aufgrund der Gasnetzstrukturen operativ nicht umsetzbar sind? Offen ist ebenso die Frage, wer Anordnungen der Bundesnetzagentur zwangsweise durchsetzt, wer geht also in den Betrieb und schaltet ab? Wer übernimmt die Haftung?"

Das alles zeige, wie komplex die Lage sei, sagte Dedy. "Wir brauchen daher Szenarien und eine rechtlich klar definierte Abfolge, wer die einzelnen Schritte anordnet und wer sie vollzieht. Hilfreich wäre zudem, wenn Kriterien für eine Reihenfolge beim Abschalten konkretisiert werden und es dazu auch Auslegungshinweise gibt. Wir bitten die Bundesnetzagentur, das zu erarbeiten und dabei Länder und Kommunen einzubeziehen." fs/