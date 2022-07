Gasmangel in der Chemiebranche: Osten und Süden im Ernstfall zuerst betroffen

Die Chemiebranche wäre durch den Gasmangel schwer getroffen © IMAGO/Thomas Bartilla

Gasmangel in Deutschland wird nicht auf einmal eintreten: Die Chemiebranche geht von schrittweisen und regionalen Ausfällen aus.

Frankfurt/Main - Ein drohender Gasmangel würde Deutschland aus Sicht der Chemiebranche schrittweise und regional treffen. «Wir werden einen Gasmangel nicht gleichzeitig in Deutschland sehen und auch nicht flächendeckend», sagte Jörg Rothermel, Energieexperte beim Verband der Chemischen Industrie (VCI), am Dienstag. Der Osten und Süden würden im Ernstfall wahrscheinlich zuerst betroffen sein. «Im Süden haben wir nur zwei Speicher. Außerdem ist das Netz nicht für stärkere Gasflüsse aus dem Norden und Westen ausgelegt.»

Sollte die Pipeline Nord Stream 1 ab dem Wochenende dauerhaft nicht mehr in Betrieb genommen werden, rechne man mit Engpässen im Herbst oder Winter, sagte Rothermel. In jedem Fall bleibe Unsicherheit. «Das beste Gas nutzt nichts, wenn es zu teuer wird und nicht mehr wirtschaftlich ist.» Man müsse sich dauerhaft auf erhöhte Gaspreise einrichten. «Anfang letzten Jahres betrug der Gaspreis um die 20 Euro die Megawattstunde. Jetzt liegt er bei 150 bis 180.»

Der VCI geht davon aus, dass die Branche mit dem Einsatz anderer Brennstoffe wie Heizöl und Kohle kurzfristig nur zwei bis drei Terawattstunden Gas sparen kann. Insgesamt benötigt die Chemie- und Pharmabranche rund 135 Terawattstunden Gas im Jahr - davon 100 als Energieträger und 35 als Rohstoff für die Produktion. Die Chemie- und Pharmabranche ist mit einem Anteil von 15 Prozent größter Gasverbraucher in Deutschland. Knapp ein Drittel des Industrieverbrauchs entfällt auf sie.

Problematisch sieht der VCI auch die hochschießenden Strompreise. Der Ersatz von Gas durch Strom in der Wärmebereitstellung werde für Unternehmen je uninteressanter, desto mehr der Strompreis steige, sagte Rothermel. «Es wird wirtschaftlich einfach zu teuer.»

Tschechien kann künftig über ein LNG-Terminal in den Niederlanden eine Gaskapazität von jährlich bis zu drei Milliarden Kubikmetern beziehen.

Das entspreche etwa einem Drittel der Jahresmenge an Erdgas, die bisher aus Russland eingeführt werde, gab Industrieminister Jozef Sikela am Dienstag bekannt. Gemeinsam mit dem teilstaatlichen Energieversorger CEZ habe sich der Staat auch die erforderlichen Pipeline-Kapazitäten für den Gastransport aus dem Seehafen Eemshaven gesichert.

Das neue Terminal für Flüssigerdgas (LNG) soll den Angaben zufolge im September in Betrieb gehen. Der Konservative Sikela betonte, dass die Gasspeicher in Tschechien bereits zu 77 Prozent gefüllt seien. Europa setze alles daran, Gasimporte aus Ländern außerhalb Russlands auszuweiten. Hintergrund sind Sorgen, dass Russland die Ostseepipeline Nord Stream 1 wegen des Ukraine-Kriegs und der westlichen Sanktionen nach den Wartungsarbeiten nicht wieder in Betrieb nehmen könnte. (dpa)