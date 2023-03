Trotz hoher Füllstände: Investmentbank Goldman Sachs warnt - „Gaspreis vor Verdopplung“

Von: Markus Hofstetter

Die Gaspreise sind seit Monaten im Sinkflug. Auch angesichts der derzeit gut gefüllten Gasspeicher scheint die Energiekrise überstanden zu sein. Doch das könnte sich als Trugschluss erweisen.

München - Wegen des Ukraine-Kriegs waren die Erdgaspreise in Europa im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. Ein Grund war die große Abhängigkeit von russischem Erdgas. Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden stieg in der Spitze auf über 300 Euro je Megawattstunde (MWh), vor dem Krieg waren es um die 20 Euro je MWh.

Entwicklung des Gaspreises: Seit Dezember sinken die Notierungen

Seit vergangenem Dezember ist der Preis für Erdgas allerdings kontinuierlich gesunken. Am Montag (27. März 2023) mussten noch 42,6 Euro je MWh gezahlt werden. Mit ausschlaggebend für die Entwicklung sind die Erdgasspeicher, die gegen Ende der Wintermonate vergleichsweise gut gefüllt sind. Laut dem europäischen Speicherverband GIE betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern am 25. März knapp über 64 Prozent.

Die EU und auch Deutschland sind gut durch die Krise gekommen, da sie nach dem weitgehenden Wegfall der Lieferungen aus Russland auf andere Lieferanten wie Norwegen und Katar umgestellt haben. Es wurden Terminals für den Import von Flüssiggas (LNG) aufgebaut. Hinzu kommt, dass Wirtschaft und Haushalte Gas eingespart haben.

Niedrige Gaspreise: Marktexperten geben keine Entwarnung

Doch für eine Entwarnung ist es noch zu früh. Denn die EU und damit auch Deutschland sind nun angewiesen auf LNG-Importe, die Preise dafür unterliegen den Schwankungen der Weltmärkte. Eine wichtige Rolle dabei spielt China. Steigt dort wegen einer wieder wachsenden Wirtschaft die LNG-Nachfrage, wird sich das auf den Preis auswirken.

Entsprechend vorsichtig sind Marktexperten, wenn sie auf die Entwicklung des Gaspreises blicken. Ntv berichtet, dass das Rohstoffanalyse-Team der Investmentbank Goldman Sachs vor einer Verdoppelung des derzeit niedrigen Gaspreises warnt. Man erwarte erst 2025 eine nachhaltige Lösung für die europäische Energiekrise, abhängig von LNG-Produktionskapazitäten, die derzeit noch aufgebaut würden.

Treiber für Gaspreis: Ammoniakhersteller könnten Produktion wieder hochfahren

Den Gaspreis befeuern könnte auch eine wieder steigende Ammoniakproduktion. Wegen der hohen Gaspreise wurden europäische Fabriken, die Ammoniak herstellen, heruntergefahren oder sogar stillgelegt. Die gesunkenen Gaspreise könnten die Produktion wieder rentabel machen. „Nach unserer Einschätzung könnte das zehn Milliarden Kubikmeter an zusätzlicher Nachfrage bedeuten, wenn die Fabriken ihre Produktion wieder voll hochfahren“, zitiert NTV Analysten von Wood Mackenzie hin, einer auf Energiefragen spezialisierten Beratungsgruppe.