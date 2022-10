Europäischer Gaspreisdeckel soll Krise entgegenwirken - Experte warnt vor riskanten Auswirkungen

Von: Matthias Schneider

Im Kampf gegen hohe Gaspreise prescht Frankreich vor: Ein europäischer Preisdeckel soll helfen. Doch dieser könnte die Versorgungssicherheit gefährden und vergangene Rekordpreise zurückbringen.

Brüssel – Gestern wurde es offiziell: Die Bundesregierung will mit einem 200 Milliarden Euro schweren Paket die ärgsten Härten der hohen Gaspreise abfedern. Zeitgleich gab es auf dem EU-Energiegipfel Krach: Eine Reihe von Ländern, allen voran Frankreich, will die Preise bereits beim Import deckeln.

Eine Forderung, die durch die veränderten Gegebenheiten problematisch ist: Deutschland bezog 2019 fast 40 Prozent seines Erdgases aus russischen Pipelines – diese Lieferungen gibt es nicht mehr. Größtenteils wurden sie durch Schiffsladungen von Flüssiggas (LNG) ersetzt – eine deutlich volatilere Ressource, erklärt Tobias Federico, Geschäftsführer der Energieberatungsagentur Energy Brainpool: „LNG verknüpft im Gegensatz zu Pipelines verschiedene Erdgasmärkte auf der Welt. Deshalb stehen wir in direkter Konkurrenz mit anderen Abnehmern.“ Zu den wichtigsten gehören dabei Japan und Korea, die schon lange auf Flüssiggas setzen.

Warmer Oktober hat zur vorübergehenden Preissenkung in Europa verholfen

„Durch die hohen Preise in Europa konnten wir kurzfristig Lieferungen kaufen, um russisches Gas zu ersetzen – teilweise haben die Schiffe im Indischen Ozean gewendet, um uns zu beliefern.“ Denn auch bei den Lieferungen aus den USA und Katar gibt es keine Freundschaftspreise. Zwischenzeitlich kostete Erdgas am niederländischen Referenzmarkt das 15-Fache des Vorkrisenniveaus, aktuell ist es rund das Fünffache.

„Durch den außergewöhnlich warmen Oktober und die vollen Speicher konnten die deutschen Händler ihre Käufe teilweise einstellen und die Preise sind deutlich gesunken“, erklärt Federico. „Aktuell liegen mehrere Frachter vor den spanischen Terminals und warten, bis es kälter wird, also die Preise wieder steigen.“ Oder es in Ostasien attraktivere Bedingungen gibt: „Am Spotmarkt gibt es keine Vertragsbindungen, sobald sich die Fahrt lohnt, liefern die Tanker also nach Japan und Südkorea“, so der Marktanalyst. Denn der dortige Markt ist eng mit dem europäischen verwandt.

Mit europäischem Gaspreis-Deckel geht laut Experten ein gefährliches Risiko einher

Es wird deutlich, dass sich Europas Speicher vor allem in der zweiten Jahreshälfte durch das höhere Preisniveau füllen ließen. Doch eine Analyse der Zahlen, die die Ratingagentur S&P unserer Zeitung zur Verfügung stellt, zeigt: Im Jahresmittel kostete Gas in Europa rund 145 US-Dollar pro Megawattstunde, in Ostasien rund 119 Dollar.

„Würde der europäische Gaspreis etwa durch einen Deckel dauerhaft unter das Niveau in Ostasien fallen, würden die Frachter natürlich wieder vermehrt Richtung Pazifik fahren“, sagt Federico. Ein riskantes Szenario: Denn in diesem Jahr stand noch lange russisches Pipelinegas zur Verfügung. Im Winter 2023/2024 ist Europa – und besonders Deutschland – noch stärker auf LNG-Lieferungen angewiesen als heute.

Psychologische Wirkung von vollen Gas-Speichern darf nicht unterschätzt werden

Dabei darf die psychologische Wirkung nicht unterschätzt werden: „Sobald die Speicher gefüllt waren, hatten wir eine deutliche Entspannung bei den Gaspreisen“, sagt Tobias Federico.

„Wenn aber – durch ein niedriges Preisniveau – Lieferungen nicht kommen, dann werden die Preise wegen der Angst vor einem Mangel sehr schnell wieder steigen.“

Auf diesen Fall sollte Europa vorbereitet sein, rät Federico: „Wir müssen auf jeden Fall große LNG-Anlandekapazitäten ausbauen: Denn wir müssen bei steigenden Preisen in der Lage sein, das preisdämpfende Gas auch aufnehmen zu können.“

Droht uns also die nächsten Jahre ein Katz-und-Maus-Spiel am Weltmarkt? Nicht unbedingt: „Auch beim LNG sind Lieferverträge über 20 Jahre möglich“, erklärt Tobias Federico. Wegen der hohen Preise wollen sich aber viele Händler derzeit nicht binden. „Mit einem steigenden Angebot – und einer sinkenden Nachfrage – dürften aber auch die Preise sinken.“