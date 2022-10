Gaspreise für Privathaushalte im ersten Halbjahr durchschnittlich um 17,7 Prozent gestiegen

Teilen

Gaszähler (Symbolbild) © IMAGO/Laci Perenyi

Verbraucherpreis für Gaspreise haben sich im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich um 17,7 Prozent erhöht.

Wiesbaden in Deutschland - Die Verbraucher bezahlten im Schnitt 8,04 Cent pro Kilowattstunde Erdgas, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Strom kostete durchschnittlich 33,5 Cent pro Kilowattstunde und somit 1,9 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2022.

Der Preisanstieg beim Strom fiel damit für Privathaushalte trotz stark gestiegener Kosten für Energie und Vertrieb gering aus. „Einen preisdämpfenden Effekt hatte dabei vor allem die Reduzierung der EEG-Umlage“, erklärte das Bundesamt. Die Steuerlast auf den Strompreisen sank demnach um durchschnittlich 15,4 Prozent.



„Nicht-Haushalte“, also vor allem Unternehmen und Behörden, mussten hingegen im Schnitt 19,3 Prozent mehr für Strom bezahlten. Dabei waren Großverbraucher stärker betroffen als kleinere Verbraucher. Zum Beispiel zahlten Unternehmen mit großem Stromverbrauch zuvor bereits weniger EEG-Umlage und profitierten daher nicht so sehr von deren Reduzierung.



Auch beim Gaspreis fiel der Preisanstieg bei privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich geringer aus, als bei für Unternehmen und Behörden, weil diese in der Regel kürzerer Vertragslaufzeiten haben. Nicht-Haushaltskunden zahlten im Schnitt 38,9 Prozent mehr für Gas als im zweiten Halbjahr 2021. pe/pw