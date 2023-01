Stadtwerke am Anschlag: Städte und Gemeinden warnen vor Folgen hoher Gas- und Strompreise

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor den Folgen der hohen Gas- und Strompreise für die kommunalen Leistungen. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Die Energiekrise hat die Erlöse der Stadtwerke weggeschmolzen. Die hohen Strom- und Gaspreise können deshalb bald kommunale Leistungen beeinträchtigen, warnt der Deutsche Städte- und Gemeindebund.

Berlin – Die Energiekrise belastet die Kommunen und Stadtwerke. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt nun in einem Bericht vor den Folgen der hohen Gas- und Strompreise für die kommunalen Leistungen.

Energiekrise: Stadtwerke wegen hoher Preise ohne Erlöse

Die Erlöse der Stadtwerke seien durch die Energiekrise „erstmal weg“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Welt vom Montag. Bislang seien Gewinne der Stadtwerke „in defizitäre Bereiche wie Schwimmbäder oder den ÖPNV investiert“ worden. „In dem bisher gewohnten Umfang wird das – zumindest mittelfristig – nicht mehr möglich sein“.

Landsberg sagte, noch seien die Folgen nur vereinzelt spürbar. „Aber das wird mit einer gewissen Verzögerung sehr deutlich bei den Kunden dieser Einrichtungen ankommen. Wir können nicht ausschließen, dass Fahrpläne ausgedünnt werden oder es zu einer Preisdynamik kommt.“

Unser kostenloser Wirtschafts-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

49-Euro-Ticket verschärft Probleme für Städte und Gemeinden

Verschärft würden die Probleme des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die geplante Einführung des 49-Euro-Tickets. „Deshalb bin ich in Bezug auf das 49-Euro-Ticket sehr kritisch und habe darum gekämpft, dass die Ausfälle der Verkehrsbetriebe in kommunaler Trägerschaft vom Bund und den Ländern übernommen werden“, sagte Landsberg der Welt. „Man muss schon so ehrlich sein und den Menschen auch sagen, dass nicht alles, was wünschenswert ist, auch finanzierbar ist.“ (lma/AFP)