Gaspreise: Viele wollen wieder mit Holz heizen

Heizen mit Holz (Symbolbild) © IMAGO / Roland Mühlanger

Ein prasselndes Kamin- oder Ofenfeuer sorgt für angenehme Wärme.



Berlin in Deutschland - Weil das Heizen mit Gas immer teurer wird, ist die Nachfrage nach Brennholz schon deutlich angestiegen. Wer mit Holz heizen will, sollte Einiges beachten:

Lohnt sich das Heizen mit Holz?

Wie alle Energieträger ist auch Brennholz seit Beginn des Jahres deutlich teurer geworden. Mit einem Plus von knapp 32 Prozent für ofenfertige Buchenscheite und gut 22 Prozent für Fichtenscheite fällt der Preisanstieg aber deutlich geringer aus als bei Gas - hier stieg der Preis zuletzt um rund 184 Prozent im Jahresvergleich. Je nach Holzart fallen pro Kilowattstunde zwischen acht und neun Cent an; für Neukunden kostet eine Kilowattstunde Gas laut Vergleichsportal Verivox dagegen aktuell 26,1 Cent.



Zum praktischen Problem könnte die Verfügbarkeit von Brennholz werden: Laut Bundesverband Brennholzhandel und Brennholzproduktion (BuVBB) sind die Lager so gut wie leer, auch Forstämter berichten von einer immer höheren Nachfrage. Es gibt aber es nur begrenzte Kapazitäten zur Trocknung von Brennholz. "Moderate Preisanpassungen" werden sich laut BuVBB-Chef Klaus Egly beim Holzpreis nicht vermeiden lassen. "Aber solch astronomische Preissprünge wie wir sie vom Öl oder Erdgas her kennen, wird es nicht geben."



Wann ist das Heizen mit Holz überhaupt erlaubt?

Beim Heizen mit Holz können laut Umweltbundesamt klima- und gesundheitsschädliche Gase entstehen. Seit Jahresbeginn müssen neu errichtete Öfen deshalb über einen Schornstein verfügen, dessen Austrittsöffnung so hoch liegt, dass die Abgase von der natürlichen Luftströmung abtransportiert werden können.

Für Öfen und Kamine, die vor dem 22. März 2010 in Betrieb genommen wurden, gilt ein Feinstaub-Grenzwert von 0,15 Gramm pro Kubikmeter Abgas, für Kohlenmonoxid ein Grenzwert von vier Gramm pro Kubikmeter. Nachweisen lässt sich dies durch eine Bescheinigung des Herstellers oder eine Messung durch den Schornsteinfeger. Die kostet zwischen 150 und 300 Euro. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, muss der Kamin nachgerüstet oder stillgelegt werden. Informationen zu den Fristen je nach Alter der Feuerungsanlage gibt es beim Umweltministerium.



Bei welchen Angeboten ist Vorsicht geraten?

Vorsicht geboten ist angesichts der angespannten Lage auf dem Brennholzmarkt laut BuVBB bei Importhölzern. Diese stammen teilweise von dubiosen Anbietern, die ihr Holz illegal durch das Abholzen großer Flächen in geschützten Wäldern gewinnen. Auch bei Holz aus genehmigten Quellen in weiter entfernten Ländern, beispielsweise in Osteuropa, sollten Verbraucher genau hinsehen: Die langen Transportwege verschlechtern die Umweltbilanz deutlich.



Den aktuell hohen Holzpreis versuchen zudem Kriminelle für sich zu nutzen: Der BuVBB warnt vor betrügerischen Online-Angeboten, bei denen Verbraucher vermeintlich günstiges Brennholz im Voraus bezahlen, die Ware aber nie erhalten.



Wie umweltschädlich ist das Heizen mit Holz?

Das Umweltbundesamt rät davon ab, die eigene Wohnung nur mit Holz zu heizen. Insbesondere in kleinen Verbrennungsanlagen laufe der Verbrennungsvorgang nie vollständig ab. Es entstehen neben gesundheitsgefährdenden Luftschadstoffen wie Feinstaub auch klimaschädliches Methan, Lachgas und Ruß. Laut Umweltministerium werden in Deutschland 17 Prozent der Feinstaubbelastung durch Kaminöfen und andere Holzfeuerungsanlagen verursacht. Zudem fallen auch bei Produktion, Transport und Bearbeitung Emissionen an.



Wer trotzdem mit Holz heizen will, sollte beachten: Das Holz sollte aus einer nachhaltigen regionalen Forstwirtschaft stammen und möglichst vollständig verbrennen. Dafür muss das Holz trocken sein und die passende Größe haben. Beim Anfeuern sollte weder Papier noch Müll verbrannt werden, der Kamin sollte zudem technisch einwandfrei sein und regelmäßig gereinigt werden. Nach dem Anfeuern darf die Luftzufuhr nicht zu schnell abgedreht werden.



Grundsätzlich gilt: Bei der Verbrennung wird das im Holz gespeicherte CO2 direkt freigesetzt. In Deutschlands Wäldern, also in lebenden Bäumen, sind 1,26 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden - das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. fho/ilo