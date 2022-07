Gasspeicher-Betreiber: Füllstand von über 90 Prozent erreichbar

Erdgasspeicher Bierwang im Landkreis Mühldorf am Inn © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die deutschen Erdgasspeicher-Betreiber planen, dass trotz der erneuten Verringerung der Liefermengen aus Russland mit weiteren Einspeicherungen.

Berlin - Bei weiter hohen LNG-Importen sei sehr wahrscheinlich ein Füllstand von über 90 Prozent bis zum 1. November zu erreichen, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes Initiative Energien Speichern, Sebastian Bleschke, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass der Gastransport durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 vom Mittwoch an fortlaufend bei 20 Prozent der maximalen Kapazität liegt. Fiele dieses Gas auch noch weg, müsse die Lage weitergehend bewertet werden, sagte Bleschke. Er wies darauf hin, dass die Gasflüsse über Nord Stream 1 bereits jetzt so stark reduziert seien, dass sie bei der Einspeicherung weniger stark ins Gewicht fielen. «Trotz reduzierter Gasflüsse auf der Nord Stream 1 wurde in den letzten Tagen in erheblichem Umfang eingespeichert.» (dpa)