Gasspeicher in Deutschland fast voll – doch für das nächste Frühjahr sieht es düster aus

Von: Lisa Mayerhofer

Deutschlands Gasspeicher sind inzwischen zu 93 Prozent gefüllt. Doch im kommenden Frühjahr drohen historsche Tiefstände.

Bonn – Trotz weggefallener Lieferungen aus Russland hat Deutschland seine Gasspeicher weiter füllen können. Sie seien inzwischen zu 93,03 Prozent gefüllt, teilte die Bundesnetzagentur am Freitag mit. Zuletzt hatte es binnen eines Tages ein Plus von 0,28 Punkten gegeben – der Füllstand ging also deutlich nach oben. Das Ziel, am 1. November bei 95 Prozent zu sein, wird vermutlich früher erreicht.

Gasspeicher immer voller, doch der Gasverbrauch steigt

Deutschland kauft auf dem Weltmarkt Gas zu vergleichsweise hohen Preisen ein, um sich für den Herbst und Winter zu wappnen. In der kalten Jahreszeit wird der Gasverbrauch deutlich ansteigen. Schon in der vergangenen Woche zog der Verbrauch von Haushalten und Gewerbekunden an und lag oberhalb des Mittelwerts vergangener Jahre.

Man betone „ausdrücklich die Bedeutung eines sparsamen Gasverbrauchs“, hieß es in dem Lagebericht der Bonner Behörde, die schon länger Energiespar-Appelle an die Bevölkerung richtet. Alles in allem sei die Lage angespannt. „Eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden.“

Gasspeicher: 2023 drohen historische Tiefstände

In der Regierung und den Behörden gehen offenbar auch Sorgen um, wie die Energieversorgung im kommenden Jahr aussehen wird. Die Koalition erwartet einem Medienbericht zufolge für Mai nächsten Jahres ein Zehnjahrestief bei den Füllständen der deutschen Gasspeicher. Derzeit werde von einem durchschnittlichen Füllstand von zehn Prozent am 1. Mai ausgegangen, teilte die EU-Kommission auf eine Anfrage des Fachinformationsdienstes Table.Media mit. Einen so niedrigen Füllstand gab es in absoluten Zahlen demnach zuletzt im April 2013.

Auch für den 1. Juli und den 1. September 2023 rechnet die Bundesregierung dem Bericht zufolge mit niedrigen Füllständen von 30 und 65 Prozent. In diesem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 61 und 85 Prozent. Am 1. Mai 2022 waren die Speicher zu 36 Prozent gefüllt. Die EU-Staaten müssen der Kommission in Brüssel seit diesem Jahr ihre erwarteten Speicherfüllstände melden. (lma/dpa/AFP)