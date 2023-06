Warnung vor kaltem Winter: Im Januar könnten Gasspeicher komplett leer sein

Von: Markus Hofstetter

Die Gasspeicher in Deutschland werden wahrscheinlich früher als erforderlich voll sein. Dennoch warnt der Branchenverband Initiative Energien Speichern vor den Folgen eines kalten Winters.

Berlin - In Deutschland füllen sich die Gasspeicher. „Wenn alles gut geht, werden wir im Spätsommer volle Speicher haben“, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Auch der Branchenverband Initiative Energien Speichern (INES) ist zuversichtlich, die erforderliche Quote von 95 Prozent dürfte seiner Einschätzung nach zum November oder auch früher erreicht werden. Am Donnerstagmorgen (8. Juni) waren die deutschen Speicher laut europäischem Speicherverband GIE zu gut 76 Prozent gefüllt.

Möglicher Gasmangel im Winter: Bei kalten Temperaturen könnten die Speicher im Januar vollständig leer sein

Dennoch weist INES nicht die Möglichkeit von der Hand, dass im Frühjahr 2024 ein Gasmangel in Deutschland herrschen könnte. Diese Einschätzung basiert auf den aktualisierten INES-Modellierungen. „Wir dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen“, sagt INES-Geschäftsführer Sebastian Bleschke. Selbst wenn die Gasspeicher erneut vollständig befüllt werden würden, bleibe die Gefahr einer Gasmangellage im Winter bei kalten Temperaturen bestehen.

Der Untergrund-Gasspeicher in Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt). © Jan Woitas/dpa

Demnach können sich bei mittleren bis kalten Temperaturen die Gasspeicher stark beziehungsweise vollständig leeren. Die Einhaltung der gesetzlichen Füllstandsvorgabe am 1. Februar 2024 in Höhe von 40 Prozent nennt der Verband in beiden Fällen „herausfordernd“. Bei kalten Temperaturen werden in den Szenario-Berechnungen die Gasspeicher bereits im Januar 2024 vollständig entleert.

Möglicher Gasmangel im Winter: Bei normalen Temperaturen reichen die Reserven

Bei einem normalen Temperaturverlauf wie im europäischen Wetterjahr 2016 rechnet der Verband mit 38 Prozent Füllstand am 1. Februar 2024. Bei einem warmen Winter wie 2020 geht die Modellierung für den 1. Februar von knapp 65 Prozent Füllstand aus. Zum Vergleich: Im vergangenen, milden Winter 2022/23 lag der Füllstand am 1. Februar 2023 bei knapp 79 Prozent.

In den ersten acht Junitagen wurden laut Bundesnetzagentur über die deutschen LNG-Terminals im Schnitt 246 Gigawattstunden Erdgas pro Tag in das deutsche Fernleitungsnetz gepumpt. Zum Vergleich: Per Pipeline kamen aus Norwegen im gleichen Zeitraum durchschnittlich 1142 Gigawattstunden Erdgas pro Tag.

Hintergrund zu den INES-Gas-Szenarien Die Initiative Energien Speichern e.V. (INES) modelliert fortlaufend die europäischen Gasmärkte, um die Sicherheit der Gasversorgung einzuschätzen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der Speicherfüllstände zum 1. Juni 2023 wurden drei Szenarien für die weitere Speicherbefüllung und die Gasversorgung in Deutschland im Winter 2023/2024 betrachtet: Beim ersten Szenario werden die Temperaturen des EU-Wetterjahres 2016 länderspezifisch zugrunde gelegt, um normale Temperaturen zu betrachten. Ein weiteres Szenario nimmt „warme Temperaturen“ wie im europäischen Winter 2020 an. Ein drittes Szenario untersucht die Gasversorgung für „kalte Temperaturen“ entsprechend des europäischen Winters 2010.