Gastgewerbe: Umsatz im ersten Halbjahr gesteigert

Hotelzimmer (Symbolbild) © Manuel Kamuf/Imago

Im ersten Halbjahr konnte das Gastgewerbe seinen Umsatz deutlich gesteigern.

Wiesbaden in Deutschland - Laut Statistischem Bundesamt erwirtschafteten Restaurants und Hotels von Januar bis Juni real, also preisbereinigt, 5,8 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum. Nominal betrug der Anstieg aber 15,8 Prozent. Der Branchenverband Dehoga forderte erneut dauerhaft den reduzierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie.

Die hohe Differenz zwischen nominalem und realem Umsatzanstieg spiegelt das deutlich gestiegene Preisniveau wider, wie die Statistiker am Donnerstag in Wiesbaden mitteilten. So hatten die Betriebe im Juni nach einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Preissteigerungen von 24,7 Prozent bei Lebensmitteln und von 17,8 Prozent bei Getränken. Die Kosten für Energieprodukte stiegen im Jahresvergleich um 45,1 Prozent und für Personal um 19,8 Prozent.



Der Umsatzzuwachs im ersten Halbjahr ging den Statistikern zufolge vor allem von den Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen aus - hier stieg der reale Umsatz um 17,6 Prozent. Die Umsätze in der Gastronomie legten im Jahresvergleich real um 1,2 Prozent zu.

Die preisbereinigten Umsätze im Beherbergungs- und Gaststättenwesen lagen laut Bundesamt gleichwohl noch 10,4 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 vor der Corona-Krise. Diese Umsatzverluste nahm Dehoga erneut zum Anlass, die Beibehaltung der reduzierten Mehrwertsteuer auf Speisen zu fordern. Diese liegt derzeit wegen der Corona-Krise und der Folgen des Ukraine-Kriegs vorübergehend bei sieben statt 19 Prozent, diese Regelung läuft nach jetzigem Stand aber zum Jahresende aus.



„Eine Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen zum Jahreswechsel hätte fatale Folgen“, warnte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. „Wir wollen, dass Gleiches gleichbehandelt wird“, forderte er und bezog sich dabei auf Supermärkte, die zunehmend selbst fertige Speisen im Angebot hätten, sowie auch auf Essenslieferungen. Es wäre „widersprüchlich und wettbewerbsverzerrend“, frisch zubereitetes Essen in den Restaurants ab Januar wieder mit 19 Prozent zu besteuern, kritisierte Zöllick.



Dem Verband zufolge müssten wohl rund 12.000 Betriebe schließen, sollte die Steuer wieder angehoben werden. Dabei habe die Branche in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 bereits 36.000 steuerpflichtige Unternehmen verloren, erklärte Dehoga. „Sterben unsere Restaurants und Cafés, verlieren die Städte und auch der ländliche Raum massiv an Attraktivität“, warnte Zöllick. Das bedeute für die Gesellschaft auch einen „Verlust von Lebensqualität“.



Der Linken-Politiker Christian Görke äußerte sich ähnlich. Seit drei Jahren sei „Dauerkrise in der Gastro“. Daher brauche es schnell Klarheit über den künftigen Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie. Ein höherer Satz würde indes „sofort“ auf die Gäste abgewälzt und die Inflation sorge ohnehin schon dafür, dass viele „genau kalkulieren müssen, ob sie auswärts essen“.



Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will für die Entscheidung über einen weiter reduzierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie die Steuerschätzung im November abwarten. hcy/ilo