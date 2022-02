Gastro-Hammer: Corona-Gipfel bringt „Freedom Day“ - schon davor große Lockerung für Bars, Clubs und Hotels

Von: Lisa Mayerhofer

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben Hoteliers und Gastronomen hart getroffen. Jetzt könnte es für die Branche Erleichterungen geben. © Sven Hoppe/dpa

Kanzler Olaf Scholz berät mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Wirte und Hoteliers dürften aufatmen.

Update vom 16. Februar, 17.15 Uhr: Jetzt ist es offiziell! Der „Freedom Day“ in Deutschland kommt am 20. März. Danach sollen alle „tiefgreifenden“ Maßnahmen fallen. Masken sollen aber weiter bleiben, um ein Beispiel zu nennen. Ab dem 4. März gilt 3G statt 2G in der Gastronomie und bei Übernachtungsangeboten. Auch Clubs und Diskotheken dürfen unter der 2G-Plus-Regel wieder öffnen. Ab dem 20. März sollen dann alle „tiefgreifenden“ Maßnahmen fallen.

Update vom 16. Februar, 15.47 Uhr: Nach einem Bericht des Spiegels haben sich Bund und Länder auf den neuen Stufenplan (siehe vorheriges Update) für Lockerungen einigen können.

Update vom 16. Februar, 15.13 Uhr: Auch in einer neuen Beschlussvorlage zur Bund-Länder-Runde wird an den geplanten Öffnungsschritten für die Gastronomie festgehalten.

Ab 4. März: Zugang zu Gastronomie wechselt auf 3G.

Zugang zu Gastronomie wechselt auf 3G. Diskotheken und Clubs können ab 4. März öffnen: Zugang mit 2G-Plus-Regelung

Zugang mit 2G-Plus-Regelung Ab dem 20. März sollen dann alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen fallen. Nur die Maskenpflicht soll bleiben.

Erstmeldung:

Berlin - Ab dem Frühlingsanfang sollen alle tiefgreifenden Corona-Beschränkungen* in Deutschland fallen. Das geht aus einer öffentlich gewordenen ersten Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch hervor. Das Papier sieht eine stufenweise Öffnung vor.

Dreistufige Lockerung

Bei dem in der Beschlussvorlage nicht genau terminierten ersten Lockerungsschritt geht es um private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene sowie um den Zugang zum Einzelhandel.

Der zweite Lockerungsschritt wird in der Vorlage auf den 4. März terminiert. Ab dann soll in der Gastronomie die 3G-Regel gelten. Das heißt, dass dann auch Ungeimpfte mit einem aktuellen Test Zugang erhalten sollen. Dasselbe soll für Übernachtungsangebote gelten. Diskotheken und Klubs sollen ab Anfang März wieder öffnen dürfen, allerdings gilt dann die 2G-Plus-Regel. Damit bleibt Ungeimpften der Zutritt weiter verwehrt. Außerdem ist geplant, wieder mehr Menschen zu überregionalen Großveranstaltungen zuzulassen.

Ab dem 20. März sollen dann weitergehende Schutzmaßnahmen entfallen. Die Maskenpflicht in Innenräumen soll allerdings auch über den 20. März hinaus bestehen bleiben. Dabei ist geplant, die Maskenpflicht je nach Infektionslage anpassen zu können.

Gastro im Regelungswirrwarr

Je nach Bundesland kommen in der Gastronomie bisher unterschiedliche Corona-Maßnahmen zum Einsatz: In Bayern und Sachsen herrscht beispielsweise die 2G-Regelung in Restaurants - Kneipen, Clubs und Discos sind geschlossen. In vielen anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg und Bremen gilt jedoch weiterhin die 2G+-Regel für Gaststätten.

Danach benötigen auch Geimpfte und Genesene einen zusätzlichen negativen Test oder eine Booster-Impfung. Thüringen setzt schon jetzt auf die 3G-Regel. Dazu gibt es in einzelnen Bundesländern Sperrstunden für Gastronomiebetriebe.

Dehoga fordert dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer

„Lockerungen müssen jetzt kommen“, fordert der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga vor den Beratungen von Bund und Ländern in dieser Woche. Unternehmen bräuchten schnell Planungssicherheit. Die Mehrwertsteuer in Höhe von sieben Prozent auf Speisen in Restaurants müsse dauerhaft gelten, also über den 31. Dezember 2022 hinaus.

„Es braucht einen bundesweit einheitlichen Plan zur Aufhebung aller Zugangsbeschränkungen“, ergänzt der Verband. Es müsse in Hotels und Restaurants wieder 3G gelten* - also auch Zugang für Ungeimpfte mit einem negativen Corona-Test. (dpa/rtr)

