Gasumlage zulasten der Bürger: Wie stark haben Konzerne die Regierungsentscheidung beeinflusst?

Von: Matthias Schneider

Musterbeispiel für explodierende Preise bei der Energieversorgung: Gasherd im Privathaushalt. © IMAGO

Nach enormer Kritik legt Robert Habeck an die geplante Gasumlage Hand an. Die ursprüngliche Version wurde angeblich wesentlich durch Lobbyisten beeinflusst.

Berlin – Die Verordnung zur umstrittenen Gasumlage soll unter anderem unter dem Einfluss von Energie-Konzernen und Ratingagenturen geschrieben worden sein. Das berichtet das Portal Business Insider. Demnach hätten die Verantwortlichen im Bundeswirtschaftsministerium im Juli zunächst die Konzernrettung nach § 24 Energiesicherungsgesetz erwogen. Das hätte angeschlagene Konzerne wie Uniper berechtigt, die Kosten an ihre Kunden durchzureichen.

Gasumlage in Deutschland: Mischung aus Einflussnahme und Schläfrigkeit?

Diese Strategie sei laut den Recherchen auf Widerstand bei anderen Energiekonzernen gestoßen: Sie müssten bei Millionen Kunden individuelle Preisanpassungen vornehmen, was Milliardenkosten verursachen würde. Hier seien Ratingagenturen ins Spiel gekommen: Laut dem Portal hätten sie gedroht, Uniper herabzustufen, wenn die Bundesregierung nicht in die Eigentümerstruktur eingreife und die Verbraucher an den Kosten beteilige.

In der Hektik, so Business Insider, sei übersehen worden, dass auch Konzerne, die trotz der Ausfälle Gewinne verzeichnen, einen Anspruch auf die Umlage haben. Jedoch soll dieses Problem nun gelöst werden:

Immer wieder rückt das Thema Lobbyismus in der Politik in Erscheinung. Auch der Ehemann von Außenministerin Annalena Baerbock ist in einer derartigen Funktion tätig, wodurch der Verdacht eines Interessenkonfliktes entstand.

Gasumlage wegen Energiekrise: Wirtschaftsministerium dementiert Einflussnahme

Bei seinem Bericht beruft sich das Portal auf anonyme Insider. Gegenüber dem Portal Watson wehrt sich das Bundeswirtschaftsministerium scharf: „Der Vorwurf, dass, wie in der Berichterstattung behauptet, Unternehmensbosse die Verordnung geschrieben haben, ist falsch“. Es habe lediglich Konsultationsprozesse mit Verbänden, Ländern und Betroffenen gegeben, wie in solchen Verfahren üblich.

Mittlerweile sorgt die Gas-Umlage auch für Streit in der Ampel der Bundesregierung. Angesichts der aufbrandenden Kritik will Wirtschaftsminister Robert Habeck die Regelung nachbessern.