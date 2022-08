Wie die Gasumlage zuschlägt: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Firmen und Bürger betroffen

Von Hannes Koch schließen

Die neue Gasumlage trifft Unternehmen und Privathaushalte. Wie teuer es wird, kann man jetzt zumindest grob überschlagen.

München - Die Gas-Umlage kommt. Und nun? Die ersten Berechnungen zeigen: Privathaushalte müssen mit 20 oder 40 Euro mehr pro Monat rechnen, wenn sie mit Erdgas heizen, duschen oder kochen. Die Umlage ist eine Folge der reduzierten Gasflüsse aus Russland. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gasumlage: Wie hoch ist der Aufschlag?

Die Umlage beträgt zunächst rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Sparsame Haushalte mit 10.000 Kilowattstunden jährlichen Verbrauchs bezahlen damit etwa 240 Euro mehr, monatlich 20 Euro. Familien, die 20.000 Kilowattstunden brauchen, müssen mit etwa 480 Euro pro Jahr rechnen, 40 Euro pro Monat. Die Umlage wird alle drei Monate neu berechnet, kann zunehmen, aber auch sinken. Hinzu kommt eventuell die Mehrwertsteuer von 19 Prozent, wobei die Bundesregierung mit der EU-Kommission über eine Ausnahme verhandelt, um sie nicht erheben zu müssen.

Die Umlage kommt zu den sowieso steigenden Gaspreisen hinzu. Diese sind das größere Problem. Schon für sparsame Privathaushalte können sie momentan 150 Euro monatlich betragen. Ein Anstieg auf 300 pro Monat ist nicht unwahrscheinlich. Auch angesichts dessen sahen sich Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Ampel am Montag Wut und Warnungen von vielen Seiten ausgesetzt.

Wann wird die Gasumlage fällig?

Sie gilt ab kommenden Oktober. Vielleicht dauert es aber ein bisschen, bis die Versorger sie in Rechnung stellen. „Die Umlage wird mit etwas Zeitverzug wahrscheinlich erstmals im November/Dezember ausgewiesen“, so das Wirtschaftsministerium. Das spüren die Immobilieneigentümer zuerst. Bei vielen Mietern könnte die Umlage im Zuge der Betriebskostenabrechnung erst nächstes Jahr ankommen. Die Regelungen gelten grundsätzlich bis September 2024.



Wer muss die neue Gasumlage bezahlen?

Alle Privathaushalte und Unternehmen, die Erdgas beziehen, um zu heizen, zu kochen, Wasser zu erwärmen oder Güter zu produzieren.



Warum wird die Gasumlage erhoben?

Im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine liefert Russland viel weniger Erdgas als vereinbart. Hiesige Importeure müssen sich deshalb zu weit höheren Kosten auf dem Weltmarkt eindecken, während sie den Brennstoff noch zu früher festgelegten niedrigen Preisen an die Gasversorger abgeben. Diese Schere bedroht manchen Importeur in der Existenz. „Wenn die Verluste zu groß sind, droht die Insolvenz dieser Unternehmen und damit der Zusammenbruch der Gasversorgung von privaten und gewerblichen Verbrauchern insgesamt“, erklärte das Wirtschaftsministerium. Deshalb deckt die von der Ampel-Koalition beschlossene Umlage die Zusatzkosten der Importeure und verteilt sie auf die Kunden. Praktisch organisiert das die Firma Trading Hub Europe (THE), eine gemeinsame Tochter der Gasimporteure. Die Bundesnetzagentur, die dem Wirtschaftsministerium unterstellt ist, rechnet nach.



Welche Firmen profitieren von der Gasumlage?

„Insgesamt haben zwölf Gasimporteure ihre Ersatzbeschaffungskosten bei THE angemeldet“, erklärte das Wirtschaftsministerium, „sie machen 34 Milliarden Euro Kosten geltend.“ Eine Liste der Empfänger veröffentlichte THE nicht.

Gas-Umlage: Erwirtschaften Unternehmen Gewinne trotz Umlage?

Das meiste Geld wird wohl an Uniper fließen, den größten deutschen Gasimporteur. Dieser macht wegen Russland augenblicklich hohe Verluste, weshalb ihn die Bundesregierung stützt. Grundsätzlich erscheint aber denkbar, dass Gasimporteure mit ihrem Russland-Geschäft rote Zahlen schreiben, in anderen Geschäftsfeldern jedoch Gewinne verbuchen. Das ist bei RWE (Strom) und Shell (Benzin) so. Diese beiden haben freiwillig auf die Umlage verzichtet. Über andere, möglicherweise ähnliche Beispiele ist noch nichts bekannt.

Gas-Umlage: Wie will die Regierung den Haushalten helfen?

Umfangreiche Entlastungen sind bereits beschlossen. Demnächst erhalten alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen beispielsweise einen staatlichen Energiepreiszuschuss von 300 Euro, der allerdings versteuert werden muss. Die Ökostrom-Umlage wurde abgeschafft, das Kindergeld einmalig um 100 Euro angehoben. Je nach individueller Konstellation können die staatlichen Entlastungen 600, 700 oder mehr Euro pro Privathaushalt erreichen. Trotzdem werden sie nicht die kompletten Mehrkosten für Energie und Lebenshaltung abdecken. Besonders Bürger mit geringen Einkommen haben zu kämpfen.



Ein zusätzliches Entlastungspaket ist deshalb in der Diskussion – ob und wie schnell es kommt, ist unklar. Für den Jahresanfang 2023 hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein höheres Wohngeld für Niedrigverdiener und das neue Bürgergeld (bisher Hartz IV) angekündigt. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hingegen propagiert eine Steuersenkung.

Welche wirtschaftlichen Folgen sind von der Gasumlage zu erwarten?

„Zusammen mit dem auslaufenden Tankrabatt und dem Wegfall des Neun-Euro-Tickets kann der Anstieg der Gaspreise zu zweistelligen Inflationsraten im Herbst führen“, sagte Jens Südekum, Ökonom an der Uni Düsseldorf. Die Kaufkraft der Privathaushalte sinkt dann. Dies könne dazu beitragen, dass die hiesige Wirtschaft im Winterhalbjahr in eine Rezession abgleite, erklärte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Hannes Koch