Gasumlage, Mindestlohn, Grundsteuererklärung: Das kommt im Oktober auf Verbraucher zu

Von: Patricia Huber

Im Oktober stehen zahlreiche wichtige Änderungen für Verbraucher an. Unter anderem steigt der Mindestlohn und die Grundsteuererklärung wird fällig.

München/Berlin – Besonders bei Energiethemen gibt es im Oktober einige Neuerungen. Habecks zweiter Schritt aus dem Energiesparplan tritt in Kraft und eigentlich auch die geplante Gasumlage. Doch die steht derzeit noch auf der Kippe. Dafür gibt es aber auch Änderungen, die mit Sicherheit in Kraft treten. Was sich für Verbraucher im kommenden Monat ändert.

Höherer Mindestlohn ab Oktober

Ab Oktober gilt ein neuer gesetzlicher Mindestlohn: Die Lohnuntergrenze steigt von derzeit 10,45 Euro brutto pro Stunde auf zwölf Euro. Diesen Schritt hatte die Regierung beschlossen und nicht die eigens dafür eingesetzte Mindestlohnkommission. Von der Erhöhung im Oktober werden nach Angaben der Bundesregierung mehr als sechs Millionen Menschen profitieren.

Minijob-Grenze wird erhöht

Mit dem Mindestlohn einhergehend steigt die Grenze bei sogenannten Minijobs von derzeit 450 Euro auf dann 520 Euro. Sie wird künftig an die Mindestlohnentwicklung gekoppelt sein. Bei den sogenannten Midijobs verschiebt sich die Grenze von derzeit 1300 Euro auf 1600 Euro.

Habecks Energiesparplan: Heizungsprüfung wird zur Pflicht

Der zweite Schritt im Energiesparplan von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betrifft auch Wohnungseigentümer. Ab Oktober müssen sie jährlich mit Gas betriebene Heizungen und Warmwassererhitzer überprüfen lassen, damit diese effizient laufen. Ein hydraulischer Abgleich etwa soll sicherstellen, dass durch alle Heizkörper die richtige Wassermenge fließen kann, um die gewünschte Temperatur zu liefern. Auch ineffiziente Heizungspumpen sollen ausgetauscht werden.

Grundsteuererklärung: Frist zur Abgabe endet

Zudem haben Haus- und Wohnungseigentümer noch eine weitere Sache im kommenden Monat zu erledigen. Sofern noch nicht getan, muss nämlich bis zum 31. Oktober die neue Grundsteuererklärung abgegeben werden. Im Zuge der Grundsteuerreform müssen bundesweit Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Bis Mitte September hatte dies allerdings erst rund ein Fünftel der Eigentümerinnen und Eigentümer erledigt. Das Bundesfinanzministerium lehnt eine bundesweite Fristverlängerung dennoch ab. Die Bundesländer können die Frist nach eigenem Ermessen verlängern.

Einführung der Gasumlage und Steuersenkung auf Gas – oder auch nicht?

Die Gasumlage sollte 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen, und als Ausgleich für diese Mehrbelastung sollte die Mehrwertsteuer auf Gas sinken. Diese sollte dann nur noch sieben statt 19 Prozent betragen. Ob das nun so bleibt, ist unklar. Geplant war, dass der ermäßigte Steuersatz für Lieferungen über das Erdgasnetz gelten, egal, wie das Gas erzeugt wird – also etwa auch für Gas aus Biogasanlagen. (ph/AFP)