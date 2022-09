Gasumlage: Linke will Bundesregierung bei Abschaffung helfen

Tobias Bank, Bundesgeschäftsführer der Linken © IMAGO/Steffen Proessdorf

Auf der Suche nach einer Alternative zur umstrittenen Gasumlage kann die Bundesregierung mit der Unterstützung der Linken rechnen.

Berlin - «Da Finanzminister (Christian) Lindner nun angekündigt hat, an einem Alternativkonzept zu arbeiten, möchten wir als Linke unseren Beitrag natürlich leisten und unterstützen diese Bemühungen des Finanzministers», sagte Bundesgeschäftsführer Tobias Bank am Montag. «Wir haben konkrete Ideen dazu.»

Nötig sei eine Abkehr der FDP vom «Mantra» der Schuldenbremse, um Geld für Investitionen freizumachen, meinte Bank. Darüber hinaus wiederholte er die Vorschläge seiner Partei für eine Übergewinnsteuer, eine Vermögensabgabe, eine Vermögenssteuer und die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Lindner lehnt zusätzliche Steuern ab und will an der Schuldenbremse festhalten.

Politiker der Koalition aus SPD, Grünen und FDP waren zuletzt auf Distanz zur bereits für den 1. Oktober geplanten Gasumlage gegangen. Am Montag kündigte die Bundesregierung eine schnelle Lösung an. Die Umlage würde Preiserhöhungen für alle Gaskunden bedeuten. Die Linke mobilisiert seit Wochen dagegen.

Ministeriumskreise: «Geordnete Ablösung» der Gasumlage sinnvoll

Das Bundeswirtschaftsministerium hält eine «geordnete Ablösung» der Gasumlage für sinnvoll. Das verlautete am Montag aus Ministeriumskreisen in Berlin. Wichtig sei dabei aber eine alternative Finanzierung, um die Stabilisierung der Gasmärkte sicherzustellen. Darüber werde in der Regierung und in der Koalition gesprochen.

Die Umlage sei immer ein schmerzhafter Schritt gewesen. Mit Blick auf die Verstaatlichung von systemrelevanten Unternehmen stellten sich zusätzliche Fragen - juristischer Art wie inhaltlicher. Weiter hieß es, es mache keinen Sinn, Preise zu begrenzen und gleichzeitig die Umlage zu erheben.

In der Koalition haben sich Stimmen gemehrt, die Gasumlage nicht zu erheben. Sie soll Anfang Oktober in Kraft treten, aber Abschlagszahlungen erst Ende Oktober fällig werden. Die Umlage würde deutliche Preiserhöhungen für alle Gaskunden bedeuten. Wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream müssen Importeure wie Uniper am Markt zu stark erhöhten Preisen Ersatzmengen beschaffen, können diese aber bislang nicht an die Kunden weitergeben. Die Umlage sollte einen Ausgleich ermöglichen. (dpa)