Verwirrung um Gasumlage: Müssen Verbraucher zum 1. Oktober zahlen?

Die Gasumlage steht vor dem Aus. Doch noch ist unklar, ob die Umlage noch rechtzeitig gekippt wird. Viele Verbraucher rätseln, ob sie tatsächlich zahlen müssen - oder nicht.

Berlin – Die Gasumlage für Millionen von Gaskunden wackelt gewaltig. Mehr oder weniger rasch sind die Spitzen aller drei Ampel-Parteien von der umstrittenen Mehrbelastung für Gaskunden wieder abgerückt und kündigten am Montag eine schnelle Lösung an. SPD, Grüne und FDP streiten jedoch noch über die Finanzierung für das Milliardenvorhaben.

Gasumlage: Zweifel an rechtlicher Zulässigkeit

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Woche zum Ende der Gasumlage kommen“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken am Sonntagabend in der ARD. Zuvor hatte auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Gasumlage infrage gestellt. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte am Montag, es liefen Gespräche zwischen den Ampel-Parteien über Alternativen.

Die Gasumlage soll eigentlich ab Oktober von Privathaushalten und Unternehmen gezahlt werden. Der Aufschlag soll Energieunternehmen stützen, die wegen des Lieferstopps für russisches Gas nun zu horrenden Preisen Ersatz heranschaffen müssen. Seit der Verstaatlichung des Uniper-Konzerns vergangene Woche gab es bereits Zweifel, ob die Erhebung der Umlage überhaupt noch verfassungsrechtlich zulässig ist.

Kann die Umlage bis zum 1. Oktober noch gekippt werden?

Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Umlage doch noch in Kraft tritt, weil nicht schnell genug Alternativen umgesetzt werden können. Grünen-Chef Omid Nouripour geht davon aus, dass die Umlage trotz allem erstmal in Kraft tritt und dann nachträglich wieder zurückgenommen wird.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte am Montag in Berlin versichert, niemand solle die Umlage auch nur übergangsweise zahlen müssen. „Wenn so etwas im Zweifelsfall über eine Rückerstattung oder ähnliches ausgeglichen werden muss, muss man sich das ansehen“, sagte Kühnert. Das Wirtschaftsministerium verweist darauf, dass die Umlage laut aktuellem Stand zwar Anfang Oktober in Kraft treten werde, Abschlagszahlungen aber erst Ende des Monats fällig würden.

Wegfall der Gasumlage: Was bedeutet das für Verbraucher?

Doch was heißt das konkret für Verbraucher? Sollte die Gasumlage gekippt werden – und danach sieht es aktuell aus – empfiehlt es sich auf alle Fälle, die Gasrechnung genau zu prüfen. Das gilt vor allem, wenn die Gas-Anbieter vor kurzem Preise erhöht und dies mit der Gasumlage begründet haben. Denn dann müssten die Anbieter den Aufschlag durch die Gasumlage eigentlich wieder abziehen. Die genaue rechtliche Lage ist allerdings noch unklar. (lma/AFP/dpa)

