Gasverbrauch: Mehrwertsteuer auf sieben Prozent abgesenkt

Teilen

Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas (Symbolbild) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Die Bundesregierung hat angekündigt, die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken.

Berlin in Deutschland - Sie soll dann zeitlich befristet statt 19 Prozent nur sieben Prozent betragen, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin ankündigte. Zudem bekräftigte der Kanzler die Ankündigung weiterer Entlastungen.

Hintergrund ist insbesondere die Gasumlage für Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Oktober wirksam wird. Die Bundesregierung hatte zunächst geplant, nur diese vollständig von der Mehrwertsteuer zu befreien, was aber wegen Vorgaben der EU nicht möglich ist. Stattdessen soll die Mehrwertsteuer nun für den Gasverbrauch insgesamt so lange abgesenkt werden, wie die Gasumlage gilt, nach jetzigem Stand bis Ende März 2024.

"Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf sieben Prozent abzusenken", sagte Scholz. "Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Gasumlage entsteht", fügte er hinzu. Weitere Entlastungsmaßnahmen sollten noch in der Koalition besprochen werden. bk/ilo

Trading Hub Europe legt neue Gasspeicherumlage für Energiehändler fest



Für Energiehändler wird ab dem 1. Oktober zusätzlich zur neuen Gasumlage auch eine neue Gasspeicherumlage fällig. Das Gemeinschaftsunternehmen der Ferngas-Netzbetreiber, die Trading Hub Europe (THE), legte die Höhe der Umlage am Donnerstag auf 0,059 Cent pro Kilowattstunde fest. So sollen Kosten beispielsweise durch zusätzliche Gaseinkäufe zur Einspeicherung auf die Gasversorger umgelegt werden.



Die Höhe der Umlage sei unter anderem "auf das insgesamt schwierige Marktumfeld" zurückzuführen, erklärte THE. Zur Frage, ob die Gasversorger den Aufschlag an Privatverbraucher weitergeben werden, könne das Unternehmen "keine Auskünfte geben". Im Vergleich zu den 2,149 Cent pro Kilowattstunde der Gasumlage, mit der Mehrkosten für Gasimporteure wegen ausbleibender Lieferungen aus Russland ausgeglichen werden sollen, fällt die Speicherumlage jedoch ohnehin kaum ins Gewicht.



Gesetzliche Grundlage der Gasspeicherumlage ist das novellierte Energiewirtschaftsgesetz. Die neue Umlage ist laut THEentsprechend der gesetzlichen Grundlage zeitlich begrenzt bis zum 31. März 2025. fho/pe