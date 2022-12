Gasverbrauch steigt vergangene Woche über Vorjahreswert

Gasverbrauch (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/IMAGO

In der vergangenen Woche wurde in Deutschland mehr Erdgas verbraucht als im Vorjahreszeitraum.

Bonn in Deutschland - Deutschland hat in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr mehr Erdgas verbraucht als im Vorjahreszeitraum. In der 50. Kalenderwoche vom 12. bis 18. Dezember lag der Verbrauch zwölf Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am Donnerstag mitteilte. Der Mehrverbrauch sei wegen der kalten Temperaturen „erwartbar“ gewesen. Das „sollte und darf sich in den nächsten Wochen nicht fortsetzen“, mahnte Müller.

Den Angaben zufolge verbrauchten die privaten Haushalte und Gewerbebetriebe hierzulande 28 Prozent mehr als in der 50. Kalenderwoche 2021. Der Industrie dagegen gelang es, drei Prozent weniger zu verbrauchen.



Im Vergleich zur Vorwoche ging der Verbrauch aber insgesamt um fünf Prozent zurück, wie Müller weiter mitteilte. Bei den Haushalten und Gewerbebetrieben betrug der Rückgang demnach drei Prozent, bei der Industrie sieben Prozent. ilo/pe