Gazprom wird seine Verpflichtungen nach Aussagen Putins "vollständig" erfüllen

Teilen

Wladimir Putin © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Laut Russlands Präsident Wladimir Putin wird Gazprom seine Verpflichtungen „in vollem Umfang“ erfüllen.

Moskau in Russland - "Gazprom hat seine Verpflichtungen erfüllt, erfüllt sie jetzt und wird sie auch in Zukunft erfüllen", sagte Putin nach einem Gipfeltreffen am Dienstag mit der Türkei und dem Iran in Teheran. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts und der westlichen Sanktionen hatte Gazprom die Lieferungen nach Europa zuletzt bedeutend reduziert.

Nach Deutschland fließt seit dem 11. Juli kaum noch russisches Gas, weil die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb ist. Es wird befürchtet, dass Gazprom auch nach Beendigung der Arbeiten, deren Dauer Berlin mit etwa zehn Tagen veranschlagt, den Gashahn geschlossen halten könnte.



In Teheran forderte Putin in der Debatte um die Blockade ukrainischer Getreide-Exporte eine Rücknahme westlicher Sanktionen auf Ausfuhren von russischem Getreide: "Wir werden die Ausfuhr ukrainischen Getreides erleichtern, aber wir gehen davon aus, dass alle Beschränkungen im Zusammenhang mit möglichen Lieferungen für die Ausfuhr von russischem Getreide aufgehoben werden", sagte er.



Westliche Staaten werfen Russland vor, die Ausfuhr von ukrainischem und russischem Getreide bewusst einzuschränken. Moskau hingegen macht die westliche Sanktionspolitik für ausbleibende Exporte und weltweit steigende Lebensmittelpreise verantwortlich. Die EU und andere Länder haben allerdings immer wieder betont, dass Lebensmittellieferungen aus Russland nicht unter ihre Sanktionen fallen. bur/dja/bfi

Bericht: Bund erwägt Übernahme von 30 Prozent an Uniper



Der Bund erwägt einem Medienbericht zufolge die Übernahme von 30 Prozent der Anteile am kriselnden Gasversorger Uniper. Zusätzlich könnte der Bund die bestehenden Kredite der staatlichen KfW-Förderbank von zwei auf acht Milliarden Euro aufstocken, um kurzfristig Liquidität für Ersatzbeschaffungen von Gas bereitzustellen: Dies geht aus einem Papier des Bundeswirtschaftsministeriums an den Klima- und Energieausschuss des Bundestags hervor, aus dem das "Handelsblatt" am Mittwoch zitierte.



"Zur Deckung der aufgelaufenen Verluste ist eine Kombination aus Kapitalerhöhung mit Zielbeteiligung des Bundes von 30 Prozent an Uniper und weiterem hybriden Eigenkapital geplant", heißt es dem Bericht zufolge in dem Papier des Ministeriums.



Unipers finnischer Mehrheitseigner Fortum präferiert, das Deutschlandgeschäft auszugliedern, welches dann der deutsche Staat übernehmen soll. Diese Option gilt als unwahrscheinlich, ist aber laut Regierungsvertretern noch nicht final vom Tisch, wie das "Handelsblatt" berichtete.



Das Bundeswirtschaftsministerium wollte den Bericht mit Verweis auf die noch laufenden Gespräche nicht kommentieren: "Klar ist, wir sind in Gesprächen mit Uniper und Fortum über Stabilisierungsmaßnahmen. Klar ist auch, dass es einer Stabilisierung bedarf, denn natürlich wollen wir etwaige Kaskadeneffekte im Markt verhindern", hieß es aus dem Ministerium.



Uniper ist ein international tätiges Energieunternehmen, das Strom und Gas an Großhandelskunden wie Stadtwerke und Industrieunternehmen verkauft. Es ist stark im Gashandel mit Russland aktiv und zählt nach eigenen Angaben zu den wichtigsten Gasunternehmen in Europa. Das wiederum nährt Befürchtungen vor unkalkulierbaren Auswirkungen im Fall einer etwaigen Insolvenz Unipers. pw/cha