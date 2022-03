Gefahr existenzieller Schwierigkeiten: BDI fordert Entlastungspaket ebenfalls für Unternehmen

Siegfried Russwurm © Britta Pedersen / dpa

Die deutsche Industrie hat angesichts der extrem hohen Energiepreise auch ein Entlastungspaket für Unternehmen gefordert.

Berlin - "Die deutsche Industrie sieht die Gefahr, dass Unternehmen wegen der Energiepreisexplosion in existenzielle Schwierigkeiten geraten", erklärte der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, am Freitag. Er sehe die Gefahr, dass Unternehmen ohne ausreichende Unterstützung "in Existenznot geraten". Schon jetzt seien einige energieintensive Unternehmen gezwungen, "ihre Produktion wegen überbordender Gas- und Stromkosten zu drosseln".

Zu dem am Donnerstag vorgestellten Entlastungspaket der Regierung für Bürgerinnen und Bürger sagte Russwurm, es sei "richtig und wichtig", diese zu entlasten. "Es ist aber auch die Verantwortung der Politik, in der akuten Energiepreiskrise die Stärke unserer Unternehmen am Standort Deutschland effizient und dauerhaft zu schützen."



Die Politik müsse daher schnellstmöglich die Energie- und Stromsteuer reduzieren und Unternehmen und Verbraucher bei den Stromnetzentgelten entlasten. Die Leistungsfähigkeit der Industrie werde "gerade jetzt gebraucht, damit der Umbau zur Klimaneutralität gelingt und Deutschland unabhängiger von russischen Energielieferungen wird", mahnte Russwurm.



Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte dazu im Bayerischen Rundfunk, die Regierung werde "weitere Maßnahmen für Unternehmen beschließen, das ist ganz klar". Die Politik sehe die Probleme der Wirtschaft. Das habe Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "auf dem Schirm, das war nicht Teil dieses Paketes, aber da wird noch was kommen". hcy/cne