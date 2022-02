Alter Diesel gegen moderner Plug-in-Hybrid: Test ernüchtert - „Kein Auto mehr für Förster und Farmer“

Aktuelle Generation des Land Rover Defender als Plug-in-Hybrid-Geländewagen.

Diesel-Autos haben viele Fans - das gilt auch für Offroader. Doch der Siegeszug von Plug-in-Hybriden macht auch vor den geländetauglichen SUVs nicht Halt. Aber der Preis ist hoch.

München - Die Automobilbranche befindet sich im Wandel. Das betrifft nicht nur die Antriebstechnologie: Immer komplexere Elektronik, die Verschmelzung zwischen Computer und Auto („Konnektivität“) sowie die Absicht, autonomes Fahren massentauglich zu machen, sorgen bei traditionellen Auto-Liebhabern eher für Unwohlsein.

Der Vergleich eines Elektroauto-Portals zeigt am Beispiel Land Rover Defender, wie sich der Fahrzeugbau seit der Jahrtausendwende verändert hat: Der Besitzer eines traditionellen (Diesel-)Geländewagens testete die neue Generation (Baureihe L663) als Plug-in-Hybrid. Der Bericht bei Efahrer.chip.de deckt auf, was sich verschlechtert hat.

Moderne Geländewagen: „Rund gelutschtes Design“ und Sitzen wie im normalen Auto

Zunächst einmal - und das ist eine Geschmacksfrage - das Aussehen: „Alles so rund gelutscht“, lässt der Tester über die weichere Karosserieform wissen. Schließlich gehört das kantige Design beim Urvater des Hybrid-Defender P400e zu den charakteristischen Wesenszügen.

Für eine Anpassung an den jeweiligen Untergrund besitzt der neue Land Rover ein Luftfahrwerk. Zumindest das nötigt Tester Philipp D. Respekt ab: „Wenn man das ganz hochfährt, steht der schon ganz ordentlich da.“ Doch scheint das einstige Offroad-Fahrgefühl mittlerweile flöten gegangen zu sein: „Man sitzt hier ganz anders, vielmehr wie in einem normalen Auto und nicht so nah an der Tür, wie sich das für einen Defender gehört.“ Zudem bemängelt der Autor, dass Verkleidungen im Kofferraum Platz wegnehmen: „Das ist schlecht für den Abenteuer-Umbau.“

Mit dem rustikalen Urahn hat er nicht mehr viel gemeinsam: Land Rover Defender als Plug-in-Hybrid auf einer Automesse. © Michael Debets/Imago

Geländewagen-Vergleich: Über moderne Bordelektronik und fehlende Motorengeräusche

Ein Punkt, der die Gemüter erhitzt: zunehmende Überforderung durch komplexe Bordelektronik. Denn auch, wenn Autohersteller die Vorteile predigen: Insassen mit Vorliebe für analogen Fahrspaß kommt dieser zunehmend abhanden. Der Tester des Hybrid-Land-Rovers (produziert seit 2020) erklärt über das Infotainment: „.Zu viele Bildschirme, Knöpfe und Funktionen. Wenn ich im Gelände in eine heikle Situation komme, will ich nicht anfangen müssen, in irgendwelchen Menüs nach der richtigen Einstellung zu suchen.“

Auch wenn es aus ökologischen Gesichtspunkten notwendig erscheint: Das fehlende, röhrende Motorengeräusch beim Drücken auf den Startknopf sorgt bei manchen Offroad-Fans ebenfalls für Unmut. „Das ist schon komplett anders“, vergleicht der Redakteur zwischen altem und neuen Land Rover Defender. Eine knackige Schaltung? Auch das gehört angesichts achtstufiger Automatik der Vergangenheit an.

Zwar benötigt man beim Hybrid-Geländewagen (404 PS) keinen sportlichen Zweitwagen mehr. Dafür bringt der in der Slowakei produzierte Defender nun eine Tonne mehr Gewicht auf die Wiege (rund 2700 kg). Die weiter im Angebot stehenden Benziner- und Dieselausführungen* sind Hunderte Kilo leichter.

Land Rover Defender: Neuer Hybrid beim Verbrauch kaum günstiger als der Urvater?

Der Akku des Land Rover Defender ermöglicht eine elektrische Reichweite von rund 30 Kilometer. Ein Kostenvergleich zeigt jedoch, dass die Betriebskosten kaum niedriger sind als beim vergleichbaren Diesel: Eine Ladung an der Stromtankstelle koste laut dem Bericht etwa zehn Euro. „Das sind ja 30 Euro pro 100 Kilometer nur für Strom“, rechnet der Tester. „Da kommt der Diesel fast günstiger.“

Auf einer gemischten Strecke aus Stadt, Landstraße, Feldweg und Autobahn habe sich der Verbrauch bei rund elf Liter eingependelt – zuzüglich Strom. Auf der Autobahn sei der Verbrauch bei Tempo 130 auf über 15 Liter gestiegen. Das erscheint definitiv höher, als bei vergleichbaren Diesel-SUV der neueren Generation. Dass der Verbrauch bei einem Teilabschnitt mit über 200 km/h exorbitant in die Höhe schnellte, versteht sich von selbst.

Während in Deutschland voluminöse Geländewagen aus ökologischen Gründen eher verpönt sind, geben sie in Nordamerika den Ton an: Besonders die Pick-up-Trucks erfreuen sich in den USA und Kanada nach wie vor einer großen Beliebtheit:

Moderne Fahrzeugelektronik macht Reparaturen schwierig - und wesentlich teurer

Schließlich wird ein weiteres wichtiges Merkmal des Umbruchs im Automobilbau* erwähnt: In vielen (höher ausgestatteten) Fahrzeugen wirken Fahrassistenten eher belastend statt hilfreich: „Der Abstandstempomat kann nicht vorausschauend fahren, die Spurhaltung funktioniert auch nicht“, stellt der Tester ernüchtert fest. Letztere würde erst gegenlenken, wenn es schon zu spät ist.

Die im Gegensatz zu früher wesentlich kompliziertere Technologie sorgt nicht nur für Ablenkung: Sie erschwert es Hobby-Tüftlern und sogar freien Kfz-Werkstätten zunehmend, Probleme selbst zu beheben: Mal eben Schrauben nachziehen, eine zickige Elektronik justieren oder Komponenten austauschen? Das scheint in der Zukunft kaum mehr möglich.

„Neue Autos haben alle so irre viel komplizierte Technik. Da kannst du vergessen, dass du da irgendwas selbst machen kannst“, so der Tester. Diese Kehrseite zeigt unweigerlich die Schattenseite der Symbiose zwischen Computer und Auto und dem Streben nach autonomem Fahren: teure (Marken-)Werkstätten aufsuchen und den Mangel von einem Techniker mit Spezialcomputer beheben lassen, statt in der heimischen Garage selbst Hand anlegen.

Neuwagen von Premium-Herstellern wie Land Rover richten sich ohnehin eher an die betuchte Klientel. Der getestete Hybrid-Geländewagen kostet neu beinahe 100.000 Euro. Ein ernüchterndes Fazit: „Das ist kein Auto mehr für Förster und Farmer. Land Rover soll wieder Autos für Abenteurer bauen!“

