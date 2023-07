Pflegende Angehörige sollen mehr Geld und Leistungen bekommen

Pflege zu Hause (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Von den fünf Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden rund 80 Prozent meist von Angehörigen zuhause gepflegt.

Berlin in Deutschland - Mit dem am Samstag in Kraft tretenden Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz sollen insbesondere sie nun besser unterstützt werden. Zur Finanzierung der milliardenschweren Reform werden die Pflegebeiträge für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Kinderlose ab Juli deutlich erhöht. Ein Überblick:

Höhere Beiträge zur Pflegeversicherung



Der allgemeine Beitragssatz steigt von 3,05 auf 3,4 Prozent des Bruttolohns. Davon trägt der Arbeitgeber die Hälfte. Die Aufschläge für Kinderlose werden gleichzeitig von 0,35 auf 0,6 Prozentpunkte erhöht. Sie müssen diesen Aufschlag alleine zahlen, der Arbeitgeber ist nicht beteiligt. Die Beitragsanhebung soll Mehreinnahmen von rund 6,6 Milliarden Euro pro Jahr bringen.



Wer mehrere Kinder hat, soll wiederum ab dem zweiten bis zum fünften Kind unter 25 Jahren pro Kind 0,25 Beitragssatzpunkte weniger zahlen. Dies geht auf eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts zurück, kinderreiche Familien zu entlasten.



Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sichert sich zugleich die Option, die Beitragssätze unter bestimmten Voraussetzungen weiter zu verändern, wenn sich neue Finanzlöcher auftun: Laut Gesetz kann dies „für den Fall eines kurzfristigen Liquiditätsbedarfs“ per Rechtsverordnung erfolgen. Der Bundestag soll eine solche Verordnung aber nachträglich ändern können.

Mehr Geld für die häusliche Pflege



Das Pflegegeld soll zum 1. Januar 2024 um fünf Prozent steigen. Dieses Geld bekommen Pflegebedürftige, die zuhause ehrenamtlich versorgt werden - in der Regel von Angehörigen. Gleichzeitig werden auch die ambulanten Sachleistungsbeträge um fünf Prozent angehoben.



Entlastungsbudget für Vertretungen



Kurz vor Verabschiedung einigten sich die Koalitionsfraktionen noch auf ein zunächst aus dem Gesetz gestrichenes Entlastungsbudget. Dieses dient dazu, Ersatz für Pflegende zu finanzieren, wenn diese verhindert sind oder eine Auszeit brauchen. Das Entlastungsbudget beträgt nächstes Jahr für Eltern pflegebedürftiger Kinder 3386 Euro. Ab 2025 soll es für alle Betroffenen gelten und 3539 Euro betragen. Zur Gegenfinanzierung wurde die vorgesehene weitere Anhebung der Geld- und Sachleistungen ab 2025 in der häuslichen Pflege aber von fünf auf 4,5 Prozent gesenkt.



Pflegeunterstützungsgeld für Berufstätige



Ausgeweitet werden soll ab 2024 die Unterstützung für Menschen, die wegen der Pflegebedürftigkeit eines Verwandten vorübergehend nicht arbeiten können. Sie bekommen bislang für maximal zehn Tage im Jahr Pflegeunterstützungsgeld, das bis zu 90 Prozent vom Nettolohn für die fragliche Zeit beträgt. Künftig sollen die zehn Tage „für jeden pflegebedürftigen nahen Angehörigen in Anspruch genommen werden können“.



Mehr Kostenbeteiligung bei stationärer Pflege



Für Menschen im Pflegeheim sollen die sogenannten Leistungszuschläge um fünf bis zehn Prozentpunkte angehoben werden. Diese Zuschläge werden von der Pflegekasse an das Pflegeheim gezahlt, um den von den Pflegebedürftigen selbst zu tragenden Eigenanteil zu dämpfen. Die Eigenanteile waren in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Leistungszuschläge fallen umso höher aus, je länger jemand im Pflegeheim lebt.



Kritik an der Reform

Sozial- und Pflegeverbände kritisieren, dass die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre durch die Reform bei weitem nicht ausgeglichen werden. Der Deutsche Pflegerat fordert deshalb, dass die Ausgaben künftig automatisch steigen müssten, „damit die Bedürftigen nicht immer wieder auf ein neues Gesetz warten müssen“.



Ein breites Bündnis aus Sozial-, Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften warnte am Donnerstag angesichts stark steigender Pflegekosten vor zunehmender Armut pflegebedürftiger Menschen. Schon jetzt sei fast ein Drittel aller Pflegebedürftigen in Heimen auf Sozialhilfe angewiesen. Das Bündnis fordert den Umstieg auf eine Vollversicherung, die alle Kosten übernimmt. mt/pw