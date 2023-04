2500 Euro Rente im Monat: Wie viel zukünftige Rentner verdienen müssen

Von: Mark Stoffers

Im Alter das Leben genießen. Doch ohne eine hohe Rente ist das kaum vorstellbar. Wie viel muss im Arbeitsleben verdienen. © imago/ Ralph Peters

Das Leben als Rentner in vollen Zügen genießen? Dafür braucht es eine möglichst hohe Rente. Das wollen viele. Aber was braucht es, damit der Traum in Erfüllung geht?

Hamburg – Viele Arbeitnehmer in Deutschland stellen den Traum vom Leben und Genießen häufig hinten an. Dafür ist ja schließlich noch Zeit in der Rente. Doch auch wenn es in Form einer Grundsicherung eine Rente gibt, obwohl man nie gearbeitet hat, ist das Endergebnis wohl nicht sonderlich erstrebenswert. Trotz langer Stunden im Büro als Rentner könnte auch hier am Ende nicht so viel herausspringen, wie erhofft, um das Leben in vollen Zügen zu genießen. Denn nur wenige können im Ruhestand auf eine Rente von über 2000 oder sogar 2500 Euro blicken.

Hinzu kommen noch die Abgaben, die bei der Rente fällig werden bzw. den Teil der Rente, den Rentner versteuern müssen, sodass unter dem Strich eh weniger in der Geldbörse landet.

Rente von 2.500 Euro im Monat: Wie erreichen angehende Rentner diese Marke?

Eine statistische Erhebung ergab nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung zum Vergleich der Rente, dass männliche Rentner in den alten Bundesländern nach 45 Beitragsjahren durchschnittlich 1664 Euro an Rente bekamen, während Frauen dagegen nur 1220 Euro für ihren Ruhestand als Rente bezogen. In den neuen Bundesländern erhielten Männer im Schnitt 1350 Euro und Frauen 1286 Euro.

Um auf eine Rente von 2000 Euro bis 2500 Euro aufwärts zu kommen, sind Arbeitnehmer dazu angehalten, über einen langen Zeitraum kontinuierlich einzuzahlen und dazu noch verhältnismäßig viel zu verdienen. Schließlich gilt bei der Rente das, was auch wie bei vielen anderen Dingen gilt: Wer besonders viel einzahlt, bekommt auch verhältnismäßig viel Geld am Ende raus.

Rente von über 2000 Euro bekommen: Für die Pension als Rentner sind drei Faktoren ausschlaggebend

Allerdings ist das Renten-System gedeckelt. Dies lässt sich an den zu erreichenden Rentenpunkten im Jahr festmachen. Diese Zahl ist nämlich durch die Beitragsbemessungsgrenze festgelegt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, wer als Arbeitnehmer mehr verdient, bekommt als Rentner keine zusätzlichen Punkte für die Rente.

Ausschlaggebend für eine möglichst hohe Rente sind Gehalt, Beitragsjahre und Rentenpunkte. Wer zum Beispiel sehr lange einzahlt, muss pro Jahr weniger Rentenpunkte sammeln, als jemand, der zum Beispiel sehr lange studiert hat und dem deshalb Zahlungsjahre fehlen.

Hohe Rente sichern: So bekommen Arbeitnehmer als Rentner eine Pension von über 2.000 Euro

Wer mit einem Durchschnittsgehalt von etwa 3000 Euro brutto auf eine Rente von über 2000 Euro kommen möchte, müsste nach einer Berechnung von t-online etwa 70 Jahre in die Rentenkasse einzahlen. Eine Dauer, die wohl jeder angehende Rentner vermeiden möchte, wenn sie oder er noch etwas vom Leben nach Arbeit haben wollen.

Aber wie viel Geld müssen Arbeitnehmer nun wirklich verdienen oder sparen, um in der Rente auf 2.000 Euro oder mehr zu kommen? Wer sich im Alter eine so hohe Rente sichern will, muss man zu Beginn des Berufslebens mindestens 4500 Euro brutto beim Job verdienen, um auf die Höhe zu kommen und das durchgehend über 45 Jahre hinweg. Für viele unvorstellbar, aber mit der Zeit und entsprechenden Einkommenszuwächsen kann man auf das entsprechende Rentenniveau für die Altersvorsorge kommen.

2500 Euro Rente im Monat – Arbeitnehmer sollten privat für die Zeit als Rentner vorsorgen

Abseits vom überdurchschnittlichen Verdienst kann eine private Altersvorsorge wie der Riester-Rente oder eine Betriebsrente als Altersvorsorge möglicherweise der Schlüssel zum Erfolg sein. Denn bei nur 40 Beitragsjahren müsste ein Mann schon mehr als 5600 Euro brutto im Monat über viele Jahre verdienen, um das Ziel einer hohen Rente zu erreichen. Für Frauen mit Kindern, oder andere Arbeitnehmer, die auf weniger Beitragsjahre kommen, müssten einen noch höheren Lohn einstreichen, um 2500 Euro Rente im Monat im Ruhestand zu bekommen.

Umso wichtiger ist es, clever für die Rente vorzusorgen, um entspannt in den Ruhestand zu gehen. Auch wenn der Rente in diesem Jahr eine Erhöhung bevorsteht, sollten Rentner im Jahr 2023 einiges beachten, um ihr Erbe zu regeln.