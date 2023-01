100 000 Euro richtig anlegen: Lösung für ein Ehepaar mit einem erwachsenen Kind

Von: Andreas Höß

Teilen

Wer bei der sogenannten 52 Wochen-Challenge konsequent bleibt, kann der Spardose an Silvester ganze 1.378 Euro entnehmen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Sie haben eine größere Summer Geld bekommen und möchten anlegen? Die Entscheidung über das „Wie“ fällt vielen nicht leicht. Wir haben Musterfälle erstellt.

München – Egal ob Schenkung, Erbschaft, Abfindung, Immobilienverkauf oder die Auszahlung einer Lebensversicherung: Viele Menschen bekommen irgendwann in ihrem Leben eine größere Summe auf ihr Konto überwiesen. Doch was tun mit dem Geld? Auch wenn es komisch klingen mag: Diese Frage kann zur Belastung werden.

Wir haben deshalb Musterfälle erstellt und an zwei Experten (siehe Kasten unten) weitergegeben, die professionelle Finanz- und Anlageberatungen durchführen. Dabei sind wir immer von einem Anlagebetrag von 100 000 Euro ausgegangen, die Antworten gelten aber natürlich im Prinzip auch für kleinere Summen. Die Tipps und Hinweise treffen zwar auf viele Fälle zu, eine weitere individuelle Beratung halten beide Experten aber dennoch für unerlässlich.

Wie legt man 100.000 Euro an? Der Fall

Ein Ehepaar – beide circa 50 Jahre alt – mit volljährigem Kind bekommt 100 000 Euro aus einer Erbschaft. Es wohnt in einer fast abbezahlten Immobilie und braucht das Geld nicht dringend, will aber auch nichts davon verlieren. Zur Rente soll genug Geld vorhanden sein. Für das Kind soll es außerdem eine kleine Rücklage geben, etwa für ein gebrauchtes Auto. Wie soll das Ehepaar vorgehen?

Tipp 1: Kassensturz machen

Wie bei jeder Finanzentscheidung sollte das Ehepaar zunächst einen Kassensturz machen, rät Finanzberater Merten Larisch von der Verbraucherzentrale Bayern. Wie steht es um die Altersvorsorge? Reicht die Rente später? Sind genügend Rücklagen für das Ehepaar vorhanden? Und: Sind große Investitionen geplant, für die das Geld benötigt wird? In diesem Fall gehen die Experten davon aus, dass es nicht so ist, immerhin braucht das Ehepaar das Geld „nicht dringend“. Lediglich eine Sondertilgung der Restschuld des Immobilienkredits sei überlegenswert, sofern das finanzielle Vorteile bringt.

Tipp 2: Bis zu 20% Rücklage

Ein Teil der 100 000 Euro soll dennoch in eine Rücklage für das gerade volljährige Kind fließen, etwa für ein Auto, ein Auslandssemester oder Haushaltsgeräte. Denn auch nachdem Kinder das Elternhaus verlassen, bleiben sie ein Kostenfaktor. Beide Experten empfehlen deshalb, bis zu 20 000 Euro auf die Seite zu legen. „Mehr als nötig sollte es aber nicht sein, immerhin verliert diese Rücklage durch die Inflation an Kaufkraft“, erklärt Jürgen Wörl von der Privatbank Julius Bär. Und Merten Larisch sagt, dass Eltern nicht nur an das Kind, sondern „erst einmal scheinbar egoistisch an sich selbst denken sollten.“ Den Kindern bringe es nichts, wenn aus Geldnot irgendwann die elterliche Immobilie verkauft werden müsse, die sonst vererbt würde.

Als „Parkplatz“ für die Rücklage empfehlen die Experten Tages- und Festgeldkonten. Dort liegen die Zinsen unter der Inflation, dafür ist das Kapital verfügbar. Tipp von Verbraucherschützer Larisch: 10 000 auf das Tagesgeldkonto, wo man jederzeit auf das Geld zugreifen kann, die andere Hälfte auf Festgeldkonten mit ein, zwei und drei Jahre Laufzeit, wo es etwas mehr Zins gibt. So steht regelmäßig Geld zur Verfügung und man hält den Kaufkraftverlust durch die Inflation wenigstens so gut es geht in Grenzen.

Unsere Experten Der Finanzexperte Merten Larisch bietet bei der Verbraucherzentrale Bayern für 120 Euro je 90 Minuten umfangreiche und unabhängige Finanzberatungen an. Anmelden kann man sich im Internet auf der Seite der Verbraucherzentrale Bayern oder unter 089/5 52 79 41 31. Der Vorschlag des Verbraucherschützers für das Ehepaar: 20 000 Euro Rücklage in Tages- oder Festgeld, 40 000 Euro in globale Aktien-ETFs und weitere 40 000 Euro gestaffelt in Festgeldkonten.

Die Privatbank Julius Bär berät vor allem vermögende Kunden mit einem Anlagekapital von mehr als einer Million Euro. Im Moment betreut sie 481 Milliarden Euro an Vermögen. Jürgen Wörl leitet die Niederlassung von Julius Bär in München. Dem Ehepaar rät er zu 20 000 Euro Rücklage in Tages- oder Festgeld, 30 000 Euro in Aktien und 50 000 Euro teils gestaffelt in Anleihen oder zusätzlichem Festgeld anzulegen. Das Aktienkapital solle mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren investiert sein.

Tipp 3: Bis zu 40% Aktien

Doch weil auch bei drei Prozent Zinsen das Vermögen bei zehn Prozent Inflation real pro Jahr um sieben Prozent zusammenschmilzt, muss ein Teil in Aktien investiert werden. Wie viel genau in Aktien angelegt werden soll, sei pauschal schwer zu sagen, geben die Finanzprofis zu bedenken. Das hänge von der persönlichen Risikobereitschaft ab. Dennoch mussten beide eine konkrete Summe angegeben: Merten Larisch rät zu 40 000 Euro, Jürgen Wörl zu 30 000. Entscheidend dabei ist das Anlageprodukt. Julius Bär setzt hier auf global anlegende Aktienfonds oder global anlegende Indexfonds, kurz ETF. So streut man Risiken weltweit. Die Verbraucherzentrale favorisiert wegen der geringeren Gebühren dagegen nur global anlegende ETF. Geeignet seien Indizes wie der MSCI World, der über 1500 Aktien aus 23 Industrienationen enthält. Oder die Indizes MSCI All Country World und FTSE All World, die mit zusätzlichen Schwellenländer-Papieren sogar auf rund 3500 Titel kommen. In den vergangenen 15 Jahren brachten globale Aktien in Euro gerechnet trotz Finanzkrise, Corona-Crash und Ukraine-Krieg in Euro gerechnet über 200 Prozent Gewinn – im Schnitt acht Prozent pro Jahr. Je länger man investiert, desto geringer ist die Gefahr, Geld zu verlieren.



Tipp 4: Rest verzinst anlegen

Doch was ist mit dem Rest? Der sollte konservativ investiert werden, um Sicherheit zu haben. Für Verbraucherschützer Larisch ist das vor allem mit Festgeld möglich. Er rät dazu, einen Betrag von 40 000 Euro in vier Tranchen je 10 000 Euro mit einem, zwei, drei und vier Jahren Laufzeit anzulegen. „So wird jedes Jahr eine Teilsumme fällig, über die man neu entscheiden kann.“ Zugleich sichert man sich für die längeren Laufzeiten einen höheren Zins. Gute Angebote für solche Festgeldkonten findet man in den Listen der Stiftung Warentest oder beim Finanzportal biallo.de. Auch Jürgen Wörl findet diese Staffelung sinnvoll. Er bringt daneben Anleihe-Fonds und Renten-ETF ins Spiel. Statt auf etwas höher verzinste Anleihen in Fremdwährung oder von Schuldnern mit weniger guter Bonität würde er Papiere solider Staaten und Unternehmen bevorzugen, auch wenn sie etwas weniger Zins bieten. Aber: „Je besser die Bonität der Anlage, als desto sicherer gelten diese Anleihen“, so Wörl. Schließlich soll dieser Baustein die Schwankungen der Aktien ausgleichen und stetig kleine Erträge liefern.