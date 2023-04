Gemeindebund fordert mehr Bemühungen um Integration von Flüchtlingen

Gerd Landsberg © Jürgen Heinrich/IMAGO

Der Städte- und Gemeindebund hat an Bund und Länder appelliert, sich mehr um die Integration von Flüchtlingen zu bemühen.

Berlin in Deutschland - „Die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, wird auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Nachrichtenportal „t-online“. „Es ist deshalb eine wichtige Herausforderung, dass es gelingt, diese Personen und ihre Familien so schnell wie möglich zu integrieren.“

Landsberg sprach sich dafür aus, berufliche Qualifizierungen „unverzüglich und möglichst digital“ anzuerkennen und das Angebot an Kursen auszubauen. „Wir müssen Sprachkurse ausweiten und sie auch für die Angehörigen so früh wie möglich anbieten, und zwar in der Weise, dass sie auch parallel zu einer Ausbildung oder Arbeit absolviert werden können.“ In Schulen und Kindergärten müsse es besondere Integrationsangebote geben, da diese in der Regel besonders erfolgreich seien.

Die bayerische Landesregierung rief den Bund vor der am Mittwoch in Wiesbaden beginnenden Integrationsministerkonferenz auf, sich stärker an den migrationsbedingten Kosten zu beteiligen. „Von der Integrationsministerkonferenz erwarte ich mir einen klaren Schulterschluss aller Länder gegenüber dem Bund, dass dieser endlich seiner finanziellen Verantwortung gerecht wird“, sagte Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) der „Welt“.



Die derzeitige finanzielle Unterstützung der Bundesregierung sei „völlig unzureichend“. Erhebungen aller Länder hätten gezeigt, dass die Mittel, die der Bund für 2022 und 2023 gewähre, „nur einen Bruchteil der Kosten decken“. bfi