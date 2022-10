Flugbranche: Passagierzahlen wieder gestiegen - aber geringer als vor Corona-Pandemie

Die Zahl der Flugpassagiere ist im August diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. © Bayne Stanley via IMAGO

Im August gab es nach Angaben des Verbandes der Fluggesellschaften (IATA) deutlich mehr Flugreisende als vor einem Jahr. Die Passagierzahlen sind dennoch geringer als vor der Corona-Pandemie.

Genf - Die Passagierzahlen weltweit seien im August 67,7 Prozent höher gewesen als im Vorjahresmonat, berichtete die IATA am Donnerstag in Genf. Insgesamt habe der Flugverkehr damit bei 73,3 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie gelegen. Die europäischen Airlines legten mit plus 78,8 Prozent überdurchschnittlich zu.

Im internationalen Geschäft habe sich die Passagierzahl im August sogar mehr als verdoppelt: plus 115,6 Prozent. Insgesamt entsprach dies aber immer noch nur zwei Drittel des Geschäfts von 2019 - bevor die Corona-Pandemie den Flugverkehr weltweit zeitweise fast völlig lahm legte. Bei inländischen Flügen hatte die Erholung früher eingesetzt. Im August lag der Verkehr bei 85,4 Prozent des Vorkrisenniveaus. (dpa)