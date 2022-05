Die Energie der Zukunft: Wird München bei Geothermie zur Blaupause für Deutschland?

Von: Matthias Schneider

Thomas Gilg, der Leiter des Heizkraftwerks Süd in München-Sendling. © Götzfried

Mitten in München entsteht gerade Europas größtes Geothermiekraftwerk. Die Arbeit an dem Großprojekt könnte als Blaupause für Deutschland dienen.

München – Ganze 130 Meter ragen die beiden mächtigen Kamine auf dem Gelände des Heizkraftwerks Süd im Münchner Stadtteil Sendling in die Höhe. Durch sie werden die Abgase von drei riesigen Gasturbinen geleitet, die die Stadt Tag und Nacht mit Strom und Wärme versorgen. Die Anlage ist die älteste der Stadtwerke München. 1899 erbaut, wurde auf dem Gelände neben dem Isarufer schon aus nahezu allem Energie gewonnen: „Im Laufe der Geschichte wurden hier Kohle, Öl, Müll und jetzt noch Gas verbrannt“, erklärt Kraftwerksleiter Thomas Gilg.

Geothermie: Die Energie der Zukunft etwa 3000 Meter unter der Landeshauptstadt

Doch die weit größere Energiequelle liegt tief im dem Boden: „Etwa 3000 Meter unter München verläuft ein Thermalwasserleiter, also eine Kalksteinschicht, die heißes Wasser hält“, erklärt Thomas Gilg. Deshalb entsteht an der Isar gerade das größte Geothermiekraftwerk Europas. „Die wasserleitende Schicht unter München beginnt etwa auf Höhe des Altmühltals – wo das Kalkgestein sichtbar zutage tritt – und fällt in Richtung der Alpen immer weiter ab“, erklärt Gilg. Dadurch wird das im porösen Gestein gehaltene Wasser weiter im Süden wärmer. „Während wir in München rund 100° heißes Wasser haben, sind es am Standort in Sauerlach schon 140°. Daraus kann man in einer Dampfturbine sogar Strom erzeugen,“ sagt Gilg.

In der Stadt wird die Energie nur für Fernwärme genutzt. Dafür musste der heiße Wasserleiter angezapft werden: „Wir haben jeweils 3000 Meter tief gebohrt, um das Wasser zu erreichen. In der Tiefe steht es so unter Druck, dass es bis auf 100 Meter hochgedrückt wird.“ Von dort aus wird es mittels elektrischer Pumpen heraufgeholt und durch riesige Metallrohre in das Kraftwerk gepumpt. „Wir leiten die Energie dann über einen Wärmetauscher in unser Heizwasser. Das heißt, das Thermalwasser kommt unverändert zurück“, erklärt der Kraftwerksleiter. 40 Prozent der Wärme können dabei abgenommen werden. So werden aus einer Kilowattstunde eingesetztem Strom zwischen 3,8 und 6,9 Kilowattstunden Wärme gewonnnen. Das auf etwa 60° abgekühlte Wasser wird anschließend über ein zweites Bohrloch zurück in den Wasserleiter gepumpt. Insgesamt haben die Stadtwerke drei solcher Kreisläufe auf dem Gelände am Isarufer installiert.



Geothermie in München: Anlage in Sendling liefert Energie für 80.000 Münchner

Die Investitionskosten sind enorm hoch: „Wir haben beim Ausschachten einen Bohrkopf verloren, allein das waren zwei Millionen Euro“, sagt Gilg. Eine Bohrung an sich koste zwischen 15 und 30 Millionen. Deshalb ist es für die Stadtwerke wichtig, die Anlage wirtschaftlich zu betreiben: „Wir werden dort, wo früher die Öltanks standen, einen Wärmespeicher bauen“, sagt Gilg. Konkret handelt es sich um einen 45 000 Kubikmeter großen Tank, in dem durch heißes Wasser rund 2000 Megawattstunden Energie gespeichert werden können. „So kann die Anlage auch im Sommer laufen und die Energie im Winter abgeben“, sagt Gilg. Der Speicher soll bis Mitte 2025 in Betrieb gehen.



Verteilt wird die Wärme in München über ein Netz von 900 Kilometer an rund 40 Prozent der Haushalte. Alleine die Geothermieanlage in Sendling liefert genug Energie für 80 000 Münchner. Damit wollen die Stadtwerke unabhängig werden von fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas, die zuletzt um ein Vielfaches teurer wurden: „Mit allen Standorten zusammen werden wir 70 bis 80 Prozent des Fernwärmebedarfs decken können“, sagt Helge-Uve Braun, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke. „Wir erkunden gerade, ob wir auch am Michaelibad Geothermie fördern können.“ Dies würde die bestehenden Anlagen in Sauerlach, Dürrnhaar und Kirchstockach sowie in Riem und Freiham ergänzen.

München setzt auf Geothermie: Eine Milliarde Euro für Investitionen

Weiteres Potenzial bietet die Zweitnutzung des Heizwassers durch eine Wärmepumpe: „Das machen wir bereits in Freiham. Es lohnt sich aber bisher nur in Neubaugebieten“, so Braun. Für alle Geothermie-Projekte zusammen rechnen die Stadtwerke mit Investitionskosten von etwa einer Milliarde Euro. Das Ziel ist neben der Klimaneutralität auch die Preisstabilität: „Ich rechne nicht unbedingt damit, dass die Fernwärme günstiger wird. Aber der Ausbau der Geothermie kann perspektivisch zur Stabilisierung der Fernwärmepreise beitragen“, sagt der SWM-Technik-Chef.



Zwar ist das südliche Oberbayern mit dem Norddeutschen Becken und dem Oberrheingraben eine besonders geeignete Region, doch grundsätzlich kann Erdwärme nach Meinung des Bundesverbandes Geothermie überall in Deutschland genutzt werden. Laut einer Studie des Verbands werden in Deutschland im Jahr 2045 550 Terawattstunden an Heizleistung benötigt. Geothermie könne – konservativ geschätzt – 186 davon liefern. (Matthias Schneider)