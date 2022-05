Geringe Arbeitslosenquote in der Eurozone

Ein Arbeiter misst ein Stück Laminat aus um es zurecht zu schneiden © IMAGO/phovoir

In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief gesunken.

Luxemburg - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief gefallen. Die Arbeitslosenquote ging im März gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 6,8 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit der Euro-Einführung. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet.

Allerdings wurde die Quote für Februar revidiert, von zuvor 6,8 auf 6,9 Prozent. In den vergangenen Monaten ist die Arbeitslosigkeit in den 19 Mitgliedsländern der Eurozone tendenziell gesunken. Ein Jahr zuvor hatte die Quote bei 8,2 Prozent gelegen. In der gesamten EU war die Entwicklung ähnlich.

Im Monatsvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen im Euroraum im März um 76 000 auf 11,27 Millionen. Zum entsprechenden Vorjahresmonat ging die Zahl um 1,93 Millionen zurück.

Im Jahr 2020 war die Arbeitslosigkeit wegen der Pandemie gestiegen. Mittlerweile liegt die Quote unter dem Niveau, das zu Beginn der Pandemie vorherrschte. Die höchste Arbeitslosigkeit in der Eurozone wurde 2013 im Zuge der Schuldenkrise erreicht, mit Arbeitslosenquoten über der Marke von 12 Prozent.

Erzeugerpreise in Eurozone steigen in Rekordtempo

Der Preisauftrieb in der Eurozone nimmt weiter zu. Im März erhöhten sich die Erzeugerpreise abermals in Rekordtempo. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, stiegen zum Vorjahresmonat um 36,8 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Das ist die höchste Rate seit der Euro-Einführung. Experten hatten im Schnitt mit 36,3 Prozent gerechnet. Schon in den Vormonaten waren die Produzentenpreise in Rekordtempo gestiegen.

Besonders deutlich verteuerte sich Energie mit rund 104 Prozent. Die Preise für Vorleistungsgüter stiegen um 22,6 Prozent. Hier machen sich Probleme im internationalen Warenhandel bemerkbar, die auf die Pandemie zurückgehen, mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Corona-Politik Chinas aber noch stärker zutagetreten.

Die Erzeugerpreise messen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten erfassen. Die Entwicklung schlägt in der Regel teilweise und mit Verzögerung auf die Verbraucherpreise durch, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Auch auf Verbraucherebene hat sich die Teuerung immer weiter verstärkt. Im April lagen die Lebenshaltungskosten in der Eurozone 7,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Das ist der höchste Anstieg seit Bestehen des Währungsraums. Der Druck auf die EZB, ihre lockere Geldpolitik zu beenden, wächst damit. Sie strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an. (dpa)