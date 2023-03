Geschäftsbericht von Credit Suisse wird verspätet veröffentlicht

Teilen

Wegen kurzfristiger Kommentare kann der Geschäftsbericht erst verspätet veröffentlicht werden. © IMAGO/Manuel Geisser

Ankündigung der Credit Suisse: Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts wird verschoben.

Zürich - Grund sind kurzfristig eingetroffene Kommentare der US-Börsenaufsicht SEC, welche die Großbank erst noch genauer abklären will. Die Finanzergebnisse 2022, die am 9. Februar 2023 veröffentlicht wurden, seien davon nicht betroffen. Die Bank mit Hauptsitz in Zürich hatte für das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresverlust von 7,3 Milliarden Franken (7,3 Mrd Euro) ausgewiesen.

Die SEC habe am Mittwochabend Kommentare zu der «technischen Bewertung» von früher veröffentlichten Revisionen zu den Geschäftsjahren 2019 und 2020 veröffentlicht. Daher habe die CS-Konzernleitung entschieden, die Veröffentlichung des Geschäftsberichts «für eine kurze Zeit» zu verschieben, um die eingegangenen Anmerkungen erst besser zu verstehen. (dpa)