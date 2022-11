Steuerzahlerbund rechnet vor: So viel Steuerersparnis bringt das neue Ampel-Gesetz konkret

Von: Patricia Huber

Höhere Steuerbelastung durch die Inflation? Das möchte die Bundesregierung mit dem Inflationsausgleichsgesetz vermeiden. Haushalten winken damit spürbare Entlastungen.

Berlin – Die hohe Inflation belastet die deutschen Haushalte. Um nicht auch noch zusätzlich belastet zu werden, schraubt die Ampel-Koalition jetzt an der Steuer-Schraube. Am Donnerstagabend (10. November) hat der Bundestag eine steuerliche Entlastung für rund 48 Millionen Bürger beschlossen. Mit diesem Inflationsausgleichsgesetz soll die sogenannte Kalte Progression (siehe Kasten) wieder ausgeglichen werden.

Was ist die Kalte Progression? Der Begriff „Kalte Progression“ bezeichnet eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn eine Gehaltserhöhung komplett durch die Inflation aufgefressen wird, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führt. Ergebnis: Obwohl das Gehalt gestiegen ist, hat man real weniger Geld in der Tasche.

Steuerzahlerbund: Anpassung sei „das Mindeste was die Ampelkoalition tun muss“

Der Steuerzahlerbund hält diese Anpassung für überfällig. „Dass jetzt für den Einkommensteuertarif 2023 eine Inflationsrate von 7,2 statt 5,8 Prozent berücksichtigt werden soll, ist das Mindeste, was die Ampelkoalition tun muss“, sagte Rainer Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes am Freitag gegenüber Merkur.de.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte diesen Schritt zuletzt damit begründet, dass ein Einkommen von eigentlich 43.000 Euro durch die Inflation im kommenden Jahr nur noch eine Kaufkraft von 39.000 Euro haben würde. Der Staat dürfte also nicht so viel Steuern erheben, als seien es noch 43.000 Euro Kaufkraft.

Inflationsausgleichsgesetz: Grundfreibetrag steigt in den kommenden Jahren

Um das also zu vermeiden, dreht die Regierung an den Stellschrauben des Einkommensteuertarifs. Der Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss, soll steigen.

So soll sich der Freibetrag dann entwickeln:

2022 : 10.347 Euro

: 10.347 Euro 2023 : 10.908 Euro (+ 561 Euro)

: 10.908 Euro (+ 561 Euro) 2024: 11.604 Euro (+ 696 Euro)

Zudem soll der Spitzensteuersatz von 42 Prozent im kommenden Jahr erst bei einem zu versteuernden Einkommen von 62.827 Euro greifen. Derzeit wird er schon ab 58.597 Euro fällig. 2024 würde dieser Eckwert auf 66.779 Euro steigen. Außerdem dürfen sich Familien noch einmal extra freuen. Denn das Kindergeld soll auf einheitlich 250 Euro pro Monat und Kind angehoben werden. Das bedeutet für das erste und zweite Kind ein Plus von 31 Euro und für das dritte Kind ein Plus von 25 Euro im Monat.

Steuer-Neuerungen: So hoch fällt die Entlastung konkret aus

Das klingt alles erst einmal ganz gut, doch was bedeutet es schließlich für die Geldbeutel der Steuerzahler? Das Deutsche Steuerzahler Institut hat berechnet, um wie viel verschiedene Haushalte mit den neuen Regelungen wirklich entlastet werden. Die folgenden Tabellen zeigen, wie viel Singles und Familien im Jahr 2023 und 2024 weniger bezahlen müssen.

Inflationsausgleich: So viel sparen Familien

(ph/dpa)