Getreide-Exporte der Ukraine: Zwei weitere Schiffe legen von Schwarzmeer-Hafen ab

Getreide-Frachter verlässt Tschornomorsk (Symbolbild) © IMAGO/Nina Lyashonok

Zwei weitere Schiffe, die insgesamt rund 70.000 Tonnen Getreide transportieren, sind vom ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Tschornomorsk gestartet.

Tschornomorsk in der Ukraine - "Das Schiff Rahmi Yaggi wird 5300 Tonnen in die Türkei liefern, und fast 65.000 Tonnen Mais werden vom Frachter Ocean Lion nach Südkorea geliefert", teilte das ukrainische Ministerium für Infrastruktur am Dienstag über den Onlinedienst Telegram mit.

Wegen des russischen Angriffskrieges waren in den vergangenen Monaten alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert, was zu einer Lebensmittelkrise weltweit beigetragen hatte. Erst kürzlich einigten sich Russland, die Ukraine, die Türkei und die UNO auf ein Abkommen, um die Blockade zu überwinden.

In den vergangenen Tagen hatten dadurch bereits mehrere Schiffe die Ukraine mit Getreidelieferungen verlassen können. Am Montag erreichte erstmals ein solcher Frachter seinen Zielhafen. mh/cp

Schulze: Erste Getreidetransporte aus Ukraine kein Grund für Euphorie



Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat auch nach dem Auslaufen erster Transportschiffe aus ukrainischen Häfen mit Getreide an Bord vor zu großer Euphorie gewarnt. "Die Getreidepreise sind zwar leicht gesunken, aber immer noch auf hohem Niveau", sagte Schulze der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Dienstagsausgaben). Der russische Präsident Wladimir Putin habe "zu oft sein Wort gebrochen, als dass wir ihm vertrauen könnten".



"Für Euphorie ist dies leider kein Anlass", sagte die Ministerin weiter. "Wir können nie sicher sein, dass er nicht weiter Getreide als Waffe nutzen wird." Schulze betonte zugleich, dass jede Tonne Getreide, die exportiert werde, Menschen helfen könne, die unter hohen Lebensmittelpreisen litten.



Die SPD-Politikerin plädierte dafür, einseitige Abhängigkeiten im globalen Ernährungssystem zu reduzieren. Deswegen müsse Entwicklungsländern geholfen werden, "Lebensmittel nachhaltig und klimaangepasst im eigenen Land anzubauen". Dafür setze sie sich im Bündnis für globale Ernährungssicherheit ein. cha/fs