Gewerkschaftsbund warnt vor Auswirkungen der hohen Energiekosten auf Geringverdiener

Hohe Energiekosten (Symbolbild)

Der europäische Gewerkschaftsbund Etuc hat davor gewarnt, was für Auswirkungen die hohen Energiekosten auf Millionen Geringverdienende hat.

Brüssel in Belgien - In 16 der 27 EU-Länder müssten Beschäftigte mit Mindestlohn mittlerweile ein Monatsgehalt oder mehr für die hohen Energierechnungen zurücklegen, teilte der Gewerkschaftsbund am Dienstag unter Verweis auf eine Untersuchung mit. Vergangenes Jahr sei dies nur in acht Mitgliedstaaten der Fall gewesen - "und die Kosten steigen weiter".

Bereits vor der derzeitigen Inflation in Rekordhöhe von 9,1 Prozent in der Eurozone hätten 9,5 Millionen Beschäftigte Schwierigkeiten gehabt, ihre Energierechungen zu zahlen, erklärte Etuc. Im August waren die Energiepreise nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat um 38,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.



Aus der Untersuchung des Gewerkschaftsdachverbands geht hervor, dass Beschäftigte in Deutschland mit einem durchschnittlichen Netto-Jahreseinkommen von rund 33.800 Euro 21 Tage arbeiten müssen, um ihre jährlichen Strom- und Heizkosten zu zahlen. In der Slowakei, Tschechien, Griechenland und Italien müssen Durchschnittsverdiener demnach sogar mehr als einen Monat für die Begleichung der Rechnungen arbeiten.

Die stellvertretende Etuc-Generaldirektorin Esther Lynch forderte "gerechte Lohnerhöhungen, einen Deckel auf Energiepreise, eine Übergewinnsteuer und Notzahlungen für die ärmsten Haushalte". Seiner Untersuchung legte Etuc unter anderem Berechnungen von Eurostat zugrunde und bezog sich auf die Energiepreise im Juli. mbn/lob/pe

Wirtschaftsministerium leitet Ressortabstimmung zu Energiesicherungsgesetz ein



Zur Gewährleistung der Energieversorgung im Winter hat das Wirtschaftsministerium die Ressortabstimmung für eine erneute Änderung des Energiesicherungsgesetzes eingeleitet. Wie am Dienstag aus Kreisen des Ressorts von Minister Robert Habeck (Grüne) verlautete, sollen die Änderungen dann "zügig vom Kabinett verabschiedet werden". In der Novelle geht es unter anderem um die zusätzliche Stromproduktion in Biogasanlagen und eine Verbesserung der Transportkapazitäten im Stromnetz.



Außerdem soll kurzfristig die Stromproduktion aus Photovoltaik erhöht werden. Ziel der Maßnahmen sei es, den Gasverbrauch in den kommenden Wintern zu reduzieren, verlautete es aus dem Ministerium. Die Lage auf den Energiemärkten habe sich zuletzt weiter verschärft, daher seien weitere Vorsorgemaßnahmen erforderlich.



Damit setzt die Regierung auch erste Maßnahmen um, die im zweiten sogenannten Stresstest zur Sicherheit der Energieversorgung vorgeschlagen wurden. Bei der Vorstellung der Ergebnisse hatte Habeck am Montagabend auch angekündigt, dass die Kernkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg noch bis Mitte April 2023 bei Engpässen zur Verfügung stehen sollten. Einen Weiterbetrieb darüber hinaus schloss er aus. hcy/pe