Gewinne bei Gas- und Ölkonzernen gesunken

Shell-Logo © Horst Galuschka/Imago

Nachdem die Gas- und Ölpreise gesunken sind haben die Konzerne in der ersten Jahreshälfte niedrigere Gewinne verzeichnet.

London in Großbritannien - Der britische Konzern Shell meldete am Donnerstag einen Nettogewinn von 3,13 Milliarden Dollar (rund 2,98 Milliarden Euro) im zweiten Quartal - das ist ein Rückgang von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Energiepreise waren nach dem Einmarsch in die Ukraine des wichtigen Energieproduzenten Russland in die Höhe geschnellt und hatten die weltweite Inflation auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten getrieben. Seitdem sind die Gas- und Ölpreise zwar wieder gesunken, bleiben aber auf einem hohen Niveau, was die Lebenshaltungskosten vieler Menschen weiterhin belastet.

Auch der Gewinn des französischen Konzerns TotalEnergies ging zurück - er sank im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Der spanische Energiekonzern Repsol und das staatliche norwegische Energieunternehmen Equinor meldeten am Donnerstag ebenfalls Gewinnrückgänge. kbh/ilo