Gewinne beim Dax: Hält knapp unter Rekordhoch

Teilen

Dax steigt kurz nach dem Handelsstart © IMAGO/Silas Stein

Am Freitagmorgen befindet sich der Dax dicht unter seinem Rekordhoch.

Frankfurt/Main - Das hatte er am Mittwoch bei gut 16 336 Punkten erreicht. Die Zinsentscheide in der Eurozone und den USA waren in den vergangenen Tagen wie erwartet ausgefallen, ähnlich wie die geldpolitischen Signale.

In den Mittelpunkt rückt nun der große Verfall, der üblicherweise im Tagesverlauf für Kursschwankungen sorgt. Im Tagesverlauf verfallen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen. Vom «großen Verfall» sprechen Börsianer dann, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag auslaufen.

Kurz nach dem Handelsstart gewann der deutsche Leitindex 0,14 Prozent auf 16 312,09 Punkte. Damit steuert er auf einen Wochengewinn von etwas mehr als zwei Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 27 403,66 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,15 Prozent auf 4371,85 Zähler hoch. (dpa)