Ältere raus aus großen Wohnungen – Ministerin Geywitz dagegen: „Können Menschen nicht zum Umzug zwingen“

Von: Dennis Fischer

Bundesbauministerin Klara Geywitz will unter anderem die Mietpreisbremse verlängern. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Vorschlag, dass Senioren aus günstigen großen Wohnungen ausziehen sollten, sorgt für Diskussionen. Nun hat sich Bauministerin Klara Geywitz (SPD) dazu geäußert.

Berlin – Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) wehrt sich gegen eine Aufweichung von Mietpreisregeln, um eine andere Verteilung von Wohnflächen in stark nachgefragten Regionen zu erreichen. „Von dem Vorschlag halte ich überhaupt nichts“, sagte die Ministerin der Welt am Sonntag. Und weiter: „Wir können und wollen Menschen nicht zum Umzug zwingen, nur weil sie in einer großen Wohnung wohnen“.

Bauministerin Geywitz: „Wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum“

Forscher der Universität Regensburg hatten jüngst vorgeschlagen, Kappungsgrenzen und Mietpreisbremse abzuschaffen – mit der Folge, dass Vermieter dann die Mieten in zurzeit noch günstigen Wohnungen auf das Marktniveau anheben würden. Vor allem Mieter mit lang laufenden Verträgen sowie großen Wohnflächen wären dann zum Auszug gezwungen und neue Mieter mit einem großen Raumbedarf könnten einziehen. Dazu sagte die Ministerin: „Damit spielen wir Jung und Alt beziehungsweise Bestandsmieter und Neumieter gegeneinander aus“. Das sei ein völlig falscher Ansatz.

Geywitz plädierte stattdessen für mehr Neubau: „Wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum. Dafür stellen wir den Ländern bis 2026 die Rekordsumme von 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit“, sagte sie der Zeitung. Außerdem arbeite ihr Ministerium an der Vereinfachung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Geywitz für Verschärfungen beim Mietrecht

Beim Mietrecht macht sich die Ministerin für die im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbarten weiteren Verschärfungen stark. Dabei gehe es zum Beispiel um die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Absenkung der Kappungsgrenze in angespannten Wohnungsmärkten. Die Kappungsgrenze besagt, dass die Vermieter die Miete innerhalb von drei Jahren höchstens um 20 Prozent anheben dürfen, in vielen Städten mit Wohnungsknappheit sind es 15 Prozent. „Ich freue mich auf den Vorschlag von Minister Buschmann, der uns hoffentlich bald erreichen wird“, sagte Geywitz in Richtung FDP.

Indexmieten sind laut Geywitz ebenfalls ein Thema, „das wir angehen müssen“, wie sie der Zeitung sagte. Denn durch die hohe Inflation müssten Mieter mit Indexmietverträgen besonders starke Mieterhöhungen verkraften. Ein Problem sieht die Ministerin auch in möblierten Wohnungen, hier seien die Mieten intransparent. „Wir sollten dagegen vorgehen, dass Vermieter ein paar alte Möbel in die Wohnung stellen und damit die Regelungen der Mietpreisbremse umgehen“.