Geywitz stellt Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum vor

Klara Geywitz © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum soll mit Maßnahmen wie seriellem Bauen, Ausbau von Dächern und mehr Digitalisierung in den Griff gekriegt werden.

Berlin in Deutschland - Bauministerin Klara Geywitz (SPD) präsentierte am Mittwoch die Ergebnisse des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum, in dem neben der Bau- und Immobilienbranche auch Mieterverbände und Umweltschutzorganisationen vertreten sind. Am Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, will die Regierung festhalten.

Durch eine serielle und modulare Bauweise sollen unter anderem die Kosten gesenkt werden. Es gehe darum, dass "schneller und kostengünstiger gebaut wird", sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) an der Seite der Ministerin. Dazu müssten auch die Landesbauordnungen geändert werden. "Wohnen ist ein Grundbedürfnis", fügte Scholz hinzu.



Ein weiterer Fokus liegt auf der Digitalisierung und Beschleunigung der Prozesse, außerdem soll Eigentum gefördert werden, auch für Menschen mit kleineren Einkommen. Nicht zuletzt soll verstärkt auf den Klima- und Ressourcenschutz entlang der Bauprozesse geachtet werden.



Geywitz sprach von "187 konkret zurechenbaren und mit einem Datum versehenen Maßnahmen, die von allen Beteiligten angestoßen und umgesetzt werden müssen". Bauen und Sanieren sei dabei keine Aufgabe, "die von heute auf morgen erledigt ist". Das selbst gesteckte Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen, sei "ambitioniert".



Jedoch: "Wir halten an dem Ziel fest, das muss ausdrücklich gesagt werden", sagte Scholz. Wenn das Ziel erreicht sei, müsse es kontinuierlich fortgesetzt werden. Die deutsche Wohnungswirtschaft hält dieses Ziel jedoch auch mittelfristig für "unerreichbar".



Der Deutsche Städtetag forderte, bundesweit stärker in den vorhandenen Wohnungsbestand zu investieren. "Das geht schneller und wirkt nachhaltiger, als ausschließlich auf Neubauten zu setzen." Städte und Gemeinden benötigten zudem Vorkaufsrechte für Grundstücke im gesamten Ortsgebiet. Der Deutsche Landkreistag forderte, verstärkt auch Leerstände in den Blick zu nehmen.



Der Sozialverband VdK verwies darauf, dass in Deutschland auch Millionen barrierefreie Wohnungen fehlten, die von Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftigen und Älteren bewohnt werden könnten. "Das muss sich ändern." Der Schlüssel zu mehr Barrierefreiheit sei hier der Neubau.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht in einem "Wust" an bundesweit mehr als 3000 Regeln und Normen, der "dringend entrümpelt" werden müsse, eines der großen Probleme. Außerdem seien flexiblere Baugenehmigungen nötig, damit etwa nachträglich die Aufteilung von Räumen geändert werden kann, um andere Zielgruppen anzusprechen.



Kritik an den Plänen kam von der Linken: "Mieterschutz ist eine Leerstelle. Kein Mietenstopp, kein Aufbruch für den Sozialen Wohnungsbau", erklärte die Linken-Politikerin Caren Ley. "Der politische Unwille, Mietenkrise und Wohnungsnot grundlegend anzupacken, wird durch ausufernde und ergebnislose Bündnisse nicht länger kaschiert."



Die Union warf Geywitz Tatenlosigkeit mit Blick auf dringend benötigten Wohnraum vor. CDU-Bauexperte Jan-Marco Luczak erklärte, der Maßnahmenkatalog enthalte "vor allem Formelkompromisse, gute Vorsätze und Prüfaufträge". Es fehle an konkreten Lösungsvorschlägen und Maßnahmen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. hcy/cne