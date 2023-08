Noch mehr Zinsen fürs Sparen: Wo es jetzt 4,5 Prozent gibt – und wann sich ein Kontowechsel wirklich lohnt

Von: Amy Walker

Fast schon von Woche zu Woche versuchen sich die Banken bei den Zinsangeboten zu überbieten. Doch nicht immer lohnt sich der Wechsel auch. Ein Überblick.

Berlin – Die Banken versuchen sich im Zins-Wettkampf von Tag zu Tag zu überbieten. Die 4-Prozent-Marke ist sowohl für Tages- als auch Festgeld durchbrochen, langsam aber sicher bewegen sich die Banken auf die 5 Prozent zu. Den besten Zinssatz gibt es aktuell aufs Festgeld bei 4,50 Prozent. Das ergab eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox, das im Auftrag von IPPEN.MEDIA erstellt wurde.

Doch nicht immer lohnt sich der Wechsel – ein Blick auf die Konditionen und das Kleingedruckte sollte immer dazugehören. Wir geben den Überblick über die aktuellen Top-Angebote (Stand: 28. August 2023) und wann sich der Wechsel wirklich lohnt.

Tagesgeld: Die besten Angebote für Neukunden und Bestandskunden

Die besten Angebote gibt es beim Tagesgeld für Neukunden, also sogenannte Aktionszinsen. Diese dienen dazu, neue Kunden zu gewinnen – und hier ist es besonders wichtig, aufs Kleingedruckte zu achten. Denn in vielen Fällen sind die Aktionszinsen zeitlich begrenzt, sodass nach Ablauf der Frist die Anlagesumme mit einem viel geringeren Satz verzinst wird. Hier die aktuell besten Angebote in der Kategorie „Aktionszinsen“:

Bank Zinssatz Konditionen Follow My Money 4,10 Prozent Für Neukunden bis 30.11, mit Depot Bank11 4,01 Prozent Für Neukunden C24 4,00 Prozent Für Neu- und Bestandskunden bis 31.12 IKB - Deutsche Industriebank 4,00 Prozent Für Neukunden für 3 Monate

Quelle: Verivox im Auftrag von IPPEN.MEDIA

Den höchsten Zinssatz gibt es aktuell also bei „Follow My Money“ – allerdings nur auf dem Verrechnungskonto in Verbindung mit einem Depot. Es handelt sich also nicht um ein Tagesgeldkonto im klassischen Sinne. Da Kunden aber wie beim Tagesgeldkonto zu jederzeit auf das Geld zugreifen können, wurde es in die Liste aufgenommen.

Bei den meisten Banken gelten die Aktionszinsen außerdem nur für einen begrenzten Zeitraum. Nach dessen Ende erhalten Kunden nur noch zwischen 1,5 und 2,0 Prozent Zinsen. Bei der Bank11 gilt der Aktionszeitraum „bis auf Weiteres“.

Die höchsten Zinssätze aufs Tagesgeld für Neu- und Bestandskunden gibt es bei folgenden Banken:

Bank Zinssatz J&T Direktbank 3,65 Prozent Merkur Privatbank 3,50 Prozent ILG Bank 3,10 Prozent Izola Bank 3,10 Prozent LeasPlan Bank 3,10 Prozent

Quelle: Verivox im Auftrag von IPPEN.MEDIA

Festgeld: 24 Monate anlegen kann 920 Euro aus den Zinsen geben

Die besten Angebote gibt es aufs Festgeld. Für eine Anlagesumme von 10.000 Euro gibt es aktuell bis zu 4,50 Prozent Zinsen. Wer diese Summe für 24 Monate anlegt, kann sich im Anschluss über 920 Euro extra freuen. Hier die aktuellen Top-Angebote:

Bank Zinssatz Konditionen Illimity Bank 4,50 Prozent 12 oder 24 Monate Laufzeit Rietumu Banka 4,50 Prozent 24 Monate Laufzeit Banca CF+ 4,50 Prozent 12 Monate Laufzeit Medicinos Bankas 4,50 Prozent 12 oder 24 Monate Laufzeit Cherry Bank 4,45 Prozent 24 Monate Laufzeit Banca Sistema 4,40 Prozent 12 Monate Laufzeit SME Bank 4,40 Prozent 12 Monate Laufzeit Varengold Bank 4,15 Prozent 24 Monate Laufzeit Oyak Anker Bank 4,10 Prozent 24 Monate Laufzeit

Quelle: Verivox im Auftrag von IPPEN.MEDIA

Nur die letzten beiden Banken sind allerdings deutsche Institute, die restlichen befinden sich im EU-Ausland.

Wann sich das Tagesgeld-Hopping wirklich lohnt

Doch für wen lohnt sich der Wechsel jetzt wirklich? Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH erklärt: „Bei vielen Tagesgeldangeboten gelten die besonders attraktiven Konditionen nur für Neukunden und sie sind auf einige Monate befristet. Von solchen Angeboten profitieren vor allem Sparer, die bereit sind, ihr Geld gelegentlich umzuschichten. Sobald die Neukundenkonditionen auslaufen, wechseln sie einfach zur nächsten Bank mit einem Aktionsangebot.“ Es richtet sich also schon an spezielle Kunden, die alle paar Monate bereit sind, ihr Geld vom einen auf das nächste Konto zu schieben.

Tagesgeldkonten können auch nicht ins Minus gehen – es spricht also im Grunde nichts dagegen, viele verschiedene Tagesgeldkonten parallel laufen zu lassen. Allerdings kann es schon sinnvoll sein, das Tagesgeldkonto später auch wieder zu kündigen, um nach einigen Monaten (hier variieren die Konditionen von Bank zu Bank) wieder als Neukunde gelten zu können und erneut von einem Aktionszins zu profitieren.

Die Bankenskyline von Frankfurt und der Main. © Boris Roessler/dpa

Girokonten nicht parallel laufen lassen

Oliver Maier warnt aber auch: Wenn mit dem Tagesgeld- noch dazu ein Girokonto einhergeht, sollten Kunden etwas aufpassen. „Wer sein Girokonto innerhalb kurzer Zeit mehrfach wechselt oder mehrere Konten parallel führt, kann dadurch seinen sogenannten Bonitäts-Score verschlechtern, mit dem die Schufa die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern bewertet. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Betroffene höhere Zinsen zahlen müssen, wenn sie in Zukunft einen Raten- oder Immobilienkredit aufnehmen möchten.“ Kurzum: das Tagesgeld-Hopping lohnt sich nicht, wenn man jedes Mal auch ein Girokonto eröffnen muss. Das sollte man nur tun, wenn man auch ein neues Girokonto sucht, und zwar für einen längeren Zeitraum.

Ansonsten ist der Aufwand, ein neues Tages- oder Festgeldkonto heutzutage zu eröffnen, relativ gering. Die allermeisten Banken ermöglichen ein digitales Identifikationsverfahren, sodass es nicht nötig ist, eine Filiale persönlich aufzusuchen. Wer also als echter Zinsjäger jedem Angebot hinterherhecheln will, kann das relativ bequem tun. Und hoffentlich lohnt sich der verbesserte Zinssatz dann auch wirklich: auch das sollte man nämlich im Vorfeld ausrechnen.