GKV-Spitzenverband mit Lauterbachs Maßnahmen gegen Lieferengpässe unzufrieden

Teilen

Doris Pfeiffer, GKV © Jürgen Heinrich/IMAGO

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigten Maßnahmen gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln sind beim GKV-Spitzenverband auf Kritik gestoßen.

Berlin in Deutschland - „Statt kurzfristiger Weihnachtsgeschenke für die Pharmaindustrie brauchen wir einen Medikamentengipfel, bei dem von der Politik über die Apothekerschaft bis zu der Pharmaindustrie und den Krankenkassen alle wichtigen Akteure an einem Tisch sitzen“, erklärte die Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer am Dienstag in Berlin.

„Die Einhaltung von Lieferverträgen und die zuverlässige Versorgung mit zugesagten Produkten sollte gerade in einem so sensiblen Feld wie der Arzneimittelversorgung selbstverständlich sein“, erklärte Pfeifer. „Leider hat die Pharmaindustrie in vielen Fällen nicht so gehandelt.“ Lieferausfälle bis hin zu Versorgungsproblemen seien die Folge gewesen. Damit habe die Pharmaindustrie vielen Patientinnen und Patienten große Probleme bereitet und das Gesundheitswesen, von den Pflegekräften über die Ärzteschaft bis hin zum Apothekenpersonal, enorm unter Stress gesetzt.

„Es ist absolut notwendig, dass das Bundesgesundheitsministerium nun eingreift, um die Arzneimittelversorgung wieder zuverlässiger zu machen.“ Verpflichtende Transparenz und Meldeketten bei Lieferproblemen sind ebenso notwendig wie die Pflicht zu einer Mindestbevorratung, erklärte die GKV-Chefin.



Die Krankenkassen drängen seit langem darauf, in Ausschreibungen weitere Kriterien, wie zum Beispiel Verfügbarkeit und Diversität der Produktionsstandorte und Lieferwege, mit aufnehmen zu dürfen. Es sei gut, dass diese Punkte nun vom Bundesgesundheitsministerium angegangen würden. Die Versorgungssicherheit muss oberste Priorität haben, entsprechend muss der gesetzliche Rahmen weiterentwickelt werden. jp/bk