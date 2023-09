Globalfoundries: Mega-Chipfabrik in Singapur eröffnet

Globalfoundries (Logo) © Pond5 Images/Imago

In Singapur hat der Chiphersteller Globalfoundries ein neues Werk eröffnet, das jährlich hunderttausende Halbleiter herstellen soll.

Singapur in Singapur - Die 23.000 Quadratmeter große Fabrik werde bis 2025 oder 2026 ihre volle Produktionskapazität von 450.000 sogenannten Wafern erreichen, sagte der Globalfoundries-Chef in Singapur, Tan Yew Kong, am Dienstag. Das Werk kostete den drittgrößten Chiphersteller der Welt vier Milliarden Dollar.

Wafer bedeutet „Waffel“ auf Englisch, in der Elektronik sind runde Halbleiterscheiben damit gemeint, die in Smartphones, anderen Mobilgeräten und zunehmend auch in weiteren Bereichen, besonders in der Autoindustrie in Elektrofahrzeugen, verbaut werden. Während der Corona-Pandemie hatten Werksschließungen vor allem in China zu weltweiten Engpässen bei Halbleitern geführt, die auch wegen der gestiegenen Nachfrage teils bis heute anhalten.

Nach Schätzungen des Branchenmonitors World Semiconductor Trade Statistics wird der weltweite Halbleitermarkt in diesem Jahr wegen der Inflation und der allgemein schwächelnden Konjunktur zwar einen Rückgang von 10,3 Prozent erleben. Im kommenden Jahr gehen die Experten aber von einer Erholung und einem Wachstum um 11,8 Prozent aus.



Die Chipproduktion in Singapur deckt derzeit elf Prozent des weltweiten Bedarfs. Durch die neue Fabrik steigt die Wafer-Produktion des südostasiatischen Stadtstaats auf 1,5 Millionen pro Jahr. pe/hcy