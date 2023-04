Millionen-Coup: Diebe am Flughafen von Toronto erbeuten Container voller Gold - Polizei rätselt

Von: Robert Wallenhauer

Teilen

Unbekannte haben am Flughafen Toronto einen Container voller Gold ausgeräumt. Die Polizei

Toronto - Unbekannte Diebe haben nach ersten Angaben der kanadischen Polizei auf dem Flughafen von Toronto Gold und andere wertvolle Gegenstände im Wert von mehr als 20 Millionen kanadischen Dollar (13,5 Millionen Euro) gestohlen. Möglicherweise könnte der Schaden aber knapp 100 Millionen Euro betragen. Die kostbare Fracht sei am Montagabend per Flugzeug am Flughafen Toronto angekommen, ausgeladen und in ein „sicheres“ Lager gebracht worden, sagte der örtliche Polizeivertreter Stephen Duivesteyn am Donnerstag. Kurz darauf sei sie verschwunden.

Der Container sei „mit illegalen Mitteln aus dem Lagerraum entfernt“ worden, sagte Duivesteyn. Zum genauen Tathergang machte er zunächst keine Angaben. Der Flughafenbetreiber wurde aber schon etwas genauer: Die Diebe verschafften sich Zugang an der öffentlichen Seite eines an einen Dritten vermieteten Lagerhauses, sagte eine Flughafen-Sprecherin der kanadischen Zeitung Toronto Star.

Peel Police Kommissar Stephen Duivesteyn spricht mit Medienvertretern über den Gold-Raub am Flughafen Toronto. © Arlyn Mcadorey/Imago

Millionen-Raub: Genaue Menge des gestohlenen Golds wird noch diskutiert

Auch zu Spekulationen, wer hinter dem Diebstahl stehen könnte, äußerte sich Kommissar Stephen Duivesteyn nicht: Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, ob Profis am Werk gewesen seien oder Gelegenheitsdiebe. Die Polizei ermittle in alle Richtungen.

Über die genaue Menge des Diebesguts wird in Kanada noch diskutiert: Nach Informationen der Lokalzeitung Toronto Sun hatte die Diebe allein über 1,6 Tonnen Gold erbeutet. Weit mehr als die Polizei als gestohlen angab. Zum Goldpreis am Freitagnachmittag hätten 1,6 Tonnen Gold einen Wert von mehr als 138 Millionen kanadischen Dollar (mehr als 93 Millionen Euro). Das entspräche weit mehr als den von den Behörden angegebenen 20 Millionen kanadischen Dollar. Die Behörden vermuten kriminelle Banden aus der Region hinter der Tat, schreibt die Toronto Sun mit Berufung auf Insider.