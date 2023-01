Goldman Sachs plant wohl Streichung von 3200 Stellen

Goldman Sachs © Andre M. Chang/IMAGO

Die US-Investmentbank Goldman Sachs soll die Streichung von bis zu 3200 Stellen planen.

New York City in den USA - Das werde in dieser Woche bekanntgegeben werden, hieß es aus den Kreisen. Die Zahl könnte auch leicht darunter liegen. Die Bank wollte die Informationen nicht kommentieren.

Goldman-Sachs-Chef David Solomon hatte Anfang Dezember angekündigt, die Bank müsse „etwas schlanker werden“. Mitte Dezember hieß es dann in US-Medienberichten, 4000 Jobs würden gestrichen. Goldman Sachs hat rund 49.000 Beschäftigte weltweit.



Die Bank hatte ihr Personal in den vergangenen Jahren kräftig aufgestockt, seit 2019 waren die Stellen so um 28 Prozent gewachsen. Den Kreisen zufolge sind die Streichungen nun Folge der „wirtschaftlichen Lage“, die sich verschlechtere.

Auch andere US-Großbanken haben bereits Stellen gestrichen, etwa Morgan Stanley. Goldman Sachs hatte im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 44 Prozent gemeldet. ilo/hcy