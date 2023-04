Google soll Bau von neuem riesigen Firmengelände im Silicon Valley gestoppt haben

Google-Logo © Beata Zawrzel/IMAGO

Einem Bericht zufolge hat Google den Bau eines neuen Riesen-Firmengeländes im Silicon Valley aufgrund der hohen Kosten gestoppt.

San Jose in den USA - Wie der Sender CNBC am Freitag berichtete, sollten die Bauarbeiten für den Google-Campus Downtown West in der Stadt San Jose eigentlich Ende des Jahres beginnen. Die Vorarbeiten seien nun aber gestoppt worden. Den beauftragten Firma sei nicht mitgeteilt worden, wann es auf der Baustelle weitergehe.

Auf dem 32 Hektar großen Campus, für den bereits eine Baugenehmigung vorliegt, sollten laut CNBC Büroflächen, Wohnungen und Parks entstehen.



Der Google-Mutterkonzern Alphabet hatte Anfang des Jahres angekündigt, weltweit rund 12.000 Stellen zu streichen. Im letzten Quartal 2022 hatte Alpahbet weniger Umsätze und Gewinne gemacht als erwartet, nachdem Google insbesondere bei den wichtigen Werbeeinnahmen Rückgänge verzeichnet hatte. Neue Quartalszahlen veröffentlicht der Konzern voraussichtlich kommende Woche. mid